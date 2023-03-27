https://ria.ru/20230327/posolstvo-1861061292.html

Гондурас велел Тайваню вывести посольство в течение 30 дней

Гондурас велел Тайваню вывести посольство в течение 30 дней - РИА Новости, 27.03.2023

Гондурас велел Тайваню вывести посольство в течение 30 дней

Тайвань после установления дипломатических отношений Гондураса и Китая должен вывести дипломатическое представительство из Тегусигальпы в течение 30 дней,... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T20:21

2023-03-27T20:21

2023-03-27T20:21

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МЕХИКО, 27 мар - РИА Новости. Тайвань после установления дипломатических отношений Гондураса и Китая должен вывести дипломатическое представительство из Тегусигальпы в течение 30 дней, власти Гондураса будут этому содействовать, заявил заместитель министра иностранных дел центральноамериканской страны Антонио Гарсия. "Мы будем способствовать тому, чтобы они выехали в течение 30 дней, потому что нам необходимо начинать работу с Китаем", - заявил Гарсия, слова которого приводит издание Proceso. В ходе выступления на форуме Frente a Frente чиновник пояснил, что этот срок исчисляется с момента установления отношений с Китаем, об этом правительства стран сообщили в воскресенье 26 марта. В воскресенье министерство иностранных дел Гондураса объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. В заявлении отмечалось, что Гондурас признает существование только одного Китая в мире и то, что КНР является единственным законным правительством. Позже МИД острова заявил о разрыве дипотношений с Гондурасом и закрытии там посольства. Таким образом, у Тайваня осталось 13 дипломатических союзников: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы острова, Никарагуа. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230326/kitay-1860697221.html

https://ria.ru/20230319/tayvan-1858983948.html

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в мире, китай, гондурас, тайвань