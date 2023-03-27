https://ria.ru/20230327/politsiya-1861078133.html
В Тель-Авиве полиция сдерживает протестующих от столкновений
В Тель-Авиве полиция сдерживает протестующих от столкновений - РИА Новости, 27.03.2023
В Тель-Авиве полиция сдерживает протестующих от столкновений
Конная полиция в Тель-Авиве оттеснила противников судебной реформы от группы активистов, которые в понедельник вышли на улицы, чтобы поддержать правительство... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T22:04
2023-03-27T22:04
2023-03-27T22:04
в мире
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
протесты против судебной реформы в израиле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860977645_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_263f8611a7660c95b1247bf4cfed8d00.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Конная полиция в Тель-Авиве оттеснила противников судебной реформы от группы активистов, которые в понедельник вышли на улицы, чтобы поддержать правительство Биньямина Нетаньяху, передает корреспондент РИА Новости. Различные группы протестующих выкрикивают лозунги, размахивают флагами и плакатами, слышны также взаимные оскорбления. Полиция сдерживает протестующих от столкновения. В Израиле с начала января проходят массовые демонстрации против планов правительства провести судебную реформу, которая ограничит полномочия Верховного суда страны и позволит парламентариям оспаривать его решения, а также даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Ранее в понедельник премьер Израиля и министр нацбезопасности договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии парламента, сообщили местные СМИ. В настоящее время в Израиле действует судебная система, которая сформировалась и эволюционировала с момента создания государства в 1948 году. В данной системе Верховный суд играет роль органа конституционного надзора, так как в стране нет конституции и конституционного суда. Решения правительства во многом контролируются Верховным судом, который при необходимости может их отменять. В соответствии с предложенной реформой правительство намерено, в частности, разрешить 120-местному парламенту преодолевать вето Верховного суда простым большинством в 61 голос. Иными словами, правительство хочет ограничить полномочия Верховного суда, чтобы судебная власть больше не могла сильно влиять на решения исполнительной и законодательной ветвей.
https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html
израиль
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860977645_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_753479f97c5527f81cc62ca8086d0ef4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Протесты против судебной реформы в Израиле
В Тель-Авиве полиция сдерживает протестующих от столкновений
Полиция в Тель-Авиве сдерживает противников и сторонников судебной реформы от столкновений
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Конная полиция в Тель-Авиве оттеснила противников судебной реформы от группы активистов, которые в понедельник вышли на улицы, чтобы поддержать правительство Биньямина Нетаньяху, передает корреспондент РИА Новости.
Различные группы протестующих выкрикивают лозунги, размахивают флагами и плакатами, слышны также взаимные оскорбления. Полиция сдерживает протестующих от столкновения.
В Израиле
с начала января проходят массовые демонстрации против планов правительства провести судебную реформу, которая ограничит полномочия Верховного суда страны и позволит парламентариям оспаривать его решения, а также даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Ранее в понедельник премьер Израиля и министр нацбезопасности договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии парламента, сообщили местные СМИ.
В настоящее время в Израиле действует судебная система, которая сформировалась и эволюционировала с момента создания государства в 1948 году. В данной системе Верховный суд играет роль органа конституционного надзора, так как в стране нет конституции и конституционного суда. Решения правительства во многом контролируются Верховным судом, который при необходимости может их отменять. В соответствии с предложенной реформой правительство намерено, в частности, разрешить 120-местному парламенту преодолевать вето Верховного суда простым большинством в 61 голос. Иными словами, правительство хочет ограничить полномочия Верховного суда, чтобы судебная власть больше не могла сильно влиять на решения исполнительной и законодательной ветвей.
Судебная реформа в Израиле: кризис и массовые протесты