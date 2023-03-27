https://ria.ru/20230327/politsiya-1861078133.html

В Тель-Авиве полиция сдерживает протестующих от столкновений

В Тель-Авиве полиция сдерживает протестующих от столкновений - РИА Новости, 27.03.2023

В Тель-Авиве полиция сдерживает протестующих от столкновений

Конная полиция в Тель-Авиве оттеснила противников судебной реформы от группы активистов, которые в понедельник вышли на улицы, чтобы поддержать правительство... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T22:04

2023-03-27T22:04

2023-03-27T22:04

в мире

израиль

тель-авив

биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Конная полиция в Тель-Авиве оттеснила противников судебной реформы от группы активистов, которые в понедельник вышли на улицы, чтобы поддержать правительство Биньямина Нетаньяху, передает корреспондент РИА Новости. Различные группы протестующих выкрикивают лозунги, размахивают флагами и плакатами, слышны также взаимные оскорбления. Полиция сдерживает протестующих от столкновения. В Израиле с начала января проходят массовые демонстрации против планов правительства провести судебную реформу, которая ограничит полномочия Верховного суда страны и позволит парламентариям оспаривать его решения, а также даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Ранее в понедельник премьер Израиля и министр нацбезопасности договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии парламента, сообщили местные СМИ. В настоящее время в Израиле действует судебная система, которая сформировалась и эволюционировала с момента создания государства в 1948 году. В данной системе Верховный суд играет роль органа конституционного надзора, так как в стране нет конституции и конституционного суда. Решения правительства во многом контролируются Верховным судом, который при необходимости может их отменять. В соответствии с предложенной реформой правительство намерено, в частности, разрешить 120-местному парламенту преодолевать вето Верховного суда простым большинством в 61 голос. Иными словами, правительство хочет ограничить полномочия Верховного суда, чтобы судебная власть больше не могла сильно влиять на решения исполнительной и законодательной ветвей.

https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html

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тель-авив

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в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле