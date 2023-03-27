https://ria.ru/20230327/polety-1860856386.html

Авиакомпании и аэропорты России перешли на летнее расписание

Авиакомпании и аэропорты России перешли на летнее расписание - РИА Новости, 27.03.2023

Авиакомпании и аэропорты России перешли на летнее расписание

Российские авиакомпании и аэропорты в воскресенье перешли на летнее расписание полетов, количество рейсов по сравнению с зимним традиционно увеличится, сообщает РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:48

2023-03-27T10:48

2023-03-27T10:48

россия

международная ассоциация воздушного транспорта

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туризм

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российские авиакомпании и аэропорты в воскресенье перешли на летнее расписание полетов, количество рейсов по сравнению с зимним традиционно увеличится, сообщает Росавиация. "Двадцать шестого марта 2023 года российские авиакомпании и аэропорты перешли на летнее расписание IATA. Перед началом каждого сезона расписания IATA российские и иностранные авиакомпании в соответствии с воздушным законодательством России утверждают расписание в Росавиации", - говорится в сообщении. Летнее и зимнее расписания являются сезонами, определенными Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA, International Air Transport Association). Летнее расписание начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается в последнюю субботу октября. Зимнее начинается в последнее воскресенье октября и заканчивается в последнюю субботу марта. Росавиация отмечает, что в летнем сезоне традиционно ожидается более интенсивное авиасообщение, чем в зимний период: авиакомпании расширяют географию полетов и увеличивают интенсивность на туристических направлениях. Анализ утвержденных заявок показывает, что планируется около 19,1 тысячи рейсов в неделю по РФ. Это в два раза больше, чем количество фактически выполненных рейсов в зимний период. Объем международных полетов также будет увеличен. Российские авиакомпании получили разрешения на выполнение более 3350 рейсов в неделю - на 65% больше, чем фактически выполненных рейсов в неделю в зимнем сезоне. Иностранные авиакомпании планируют на 30% увеличить количество рейсов в неделю по сравнению с прошедшим зимним сезоном, в котором выполнялось порядка 1630 рейсов в неделю. "Следует отметить, что авиакомпании формируют и изменяют свои собственные расписания не только в зависимости от сезона, но и спроса на авиаперевозки и других показателей. Вопрос выполнения полетов российских авиакомпаний и сохранение доступности авиаперевозок находится на постоянном контроле Росавиации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230324/sanktsii-1860470381.html

https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html

https://ria.ru/20230326/zaytsev-1860074654.html

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россия, международная ассоциация воздушного транспорта, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм