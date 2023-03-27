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Стали известны новые подробности покушения на главу Мариупольского МВД
Стали известны новые подробности покушения на главу Мариупольского МВД - РИА Новости, 27.03.2023
Стали известны новые подробности покушения на главу Мариупольского МВД
Самодельное взрывное устройство, использованное при покушении на начальника Мариупольского ГУ МВД по ДНР Михаила Москвина, содержало около 400 граммов... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:21
2023-03-27T19:21
2023-03-27T19:32
мвд днр
происшествия
донецкая народная республика
мариуполь
александр бойков
toyota corolla
приморский район
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство, использованное при покушении на начальника Мариупольского ГУ МВД по ДНР Михаила Москвина, содержало около 400 граммов взрывчатого вещества, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы МВД по республике Александр Бойко.В 8:00 в Приморском районе Мариуполя произошел подрыв служебного автомобиля Toyota Corolla, который использовался начальником городского ГУ МВД, полковником полиции Москвиным."По предварительной оценке, (примененное при покушении на главу городской полиции - ред.) СВУ содержало около 400 граммов взрывчатого вещества и поражающие элементы", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время Москвин находится в одном из лечебных учреждений.Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к преступлению.
донецкая народная республика
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Кадры с места покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе
Кадры с места покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе
2023-03-27T19:21
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РИА Новости
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РИА Новости
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мвд днр, происшествия, видео, донецкая народная республика, мариуполь, александр бойков, toyota corolla, приморский район
МВД ДНР, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Александр Бойков, Toyota Corolla, Приморский район
Стали известны новые подробности покушения на главу Мариупольского МВД
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство, использованное при покушении на начальника Мариупольского ГУ МВД по ДНР Михаила Москвина, содержало около 400 граммов взрывчатого вещества, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы МВД по республике Александр Бойко.
2023-03-27T19:21
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PT0M30S
Стали известны новые подробности покушения на главу Мариупольского МВД
МВД ДНР проанализировало использованное при покушении на главу МВД в Мариуполе устройство