https://ria.ru/20230327/pokushenie-1861051973.html

Стали известны новые подробности покушения на главу Мариупольского МВД

Стали известны новые подробности покушения на главу Мариупольского МВД - РИА Новости, 27.03.2023

Стали известны новые подробности покушения на главу Мариупольского МВД

Самодельное взрывное устройство, использованное при покушении на начальника Мариупольского ГУ МВД по ДНР Михаила Москвина, содержало около 400 граммов... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:21

2023-03-27T19:21

2023-03-27T19:32

мвд днр

происшествия

донецкая народная республика

мариуполь

александр бойков

toyota corolla

приморский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860873643_0:0:1981:1114_1920x0_80_0_0_e658f269fed237171b818055b2e6f968.jpg

ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство, использованное при покушении на начальника Мариупольского ГУ МВД по ДНР Михаила Москвина, содержало около 400 граммов взрывчатого вещества, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы МВД по республике Александр Бойко.В 8:00 в Приморском районе Мариуполя произошел подрыв служебного автомобиля Toyota Corolla, который использовался начальником городского ГУ МВД, полковником полиции Москвиным."По предварительной оценке, (примененное при покушении на главу городской полиции - ред.) СВУ содержало около 400 граммов взрывчатого вещества и поражающие элементы", - сказал собеседник агентства. По его словам, в настоящее время Москвин находится в одном из лечебных учреждений.Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к преступлению.

донецкая народная республика

мариуполь

приморский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе Кадры с места покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе 2023-03-27T19:21 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мвд днр, происшествия, видео, донецкая народная республика, мариуполь, александр бойков, toyota corolla, приморский район