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Лидер группы "Ногу свело!" избежал штрафа за дискредитацию Вооруженных сил - РИА Новости, 27.03.2023
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Шоубиз
 
11:08 27.03.2023 (обновлено: 11:41 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/pokrovskiy-1860863708.html
Лидер группы "Ногу свело!" избежал штрафа за дискредитацию Вооруженных сил
Лидер группы "Ногу свело!" избежал штрафа за дискредитацию Вооруженных сил - РИА Новости, 27.03.2023
Лидер группы "Ногу свело!" избежал штрафа за дискредитацию Вооруженных сил
Хорошевский суд Москвы прекратил рассмотрение административного дела на фронтмена рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, подозревавшегося в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:08
2023-03-27T11:41
шоубиз
москва
россия
максим покровский
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы прекратил рассмотрение административного дела на фронтмена рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, подозревавшегося в дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в суде. О деле музыканта стало известно в середине марта. По его словам, полиция сочла исполнение одной из песен группы "публичным действием, направленным на дискредитацию использования Вооруженных сил", (часть один статьи 20.3.3 КоАП). Исполнителю грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.Административный арест статьей не предусмотрен. Сам Покровский* находится за границей.* Внесен Минюстом в реестр "физических лиц, выполняющих функции иностранного агента".
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москва, россия, максим покровский, вооруженные силы рф, происшествия
Шоубиз, Москва, Россия, Максим Покровский, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Лидер группы "Ногу свело!" избежал штрафа за дискредитацию Вооруженных сил

Лидер группы "Ногу свело!" Покровский избежал штрафа за дискредитацию Вооруженных сил

© РИА Новости / Илья ГригорьевЛидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский
Лидер группы Ногу свело! Максим Покровский - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Илья Григорьев
Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы прекратил рассмотрение административного дела на фронтмена рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, подозревавшегося в дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Производство по административному делу в отношении Покровского Максима Сергеевича* прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности", — рассказал собеседник агентства.

О деле музыканта стало известно в середине марта. По его словам, полиция сочла исполнение одной из песен группы "публичным действием, направленным на дискредитацию использования Вооруженных сил", (часть один статьи 20.3.3 КоАП). Исполнителю грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Административный арест статьей не предусмотрен. Сам Покровский* находится за границей.
* Внесен Минюстом в реестр "физических лиц, выполняющих функции иностранного агента".
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ШоубизМоскваРоссияМаксим ПокровскийВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
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