https://ria.ru/20230327/pokrovskiy-1860863708.html
Лидер группы "Ногу свело!" избежал штрафа за дискредитацию Вооруженных сил
Лидер группы "Ногу свело!" избежал штрафа за дискредитацию Вооруженных сил - РИА Новости, 27.03.2023
Лидер группы "Ногу свело!" избежал штрафа за дискредитацию Вооруженных сил
Хорошевский суд Москвы прекратил рассмотрение административного дела на фронтмена рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, подозревавшегося в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:08
2023-03-27T11:08
2023-03-27T11:41
шоубиз
москва
россия
максим покровский
вооруженные силы рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97448/83/974488371_0:0:2531:1423_1920x0_80_0_0_78c5de728b4cc2057c3bc3a2f3d337df.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы прекратил рассмотрение административного дела на фронтмена рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, подозревавшегося в дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в суде. О деле музыканта стало известно в середине марта. По его словам, полиция сочла исполнение одной из песен группы "публичным действием, направленным на дискредитацию использования Вооруженных сил", (часть один статьи 20.3.3 КоАП). Исполнителю грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.Административный арест статьей не предусмотрен. Сам Покровский* находится за границей.* Внесен Минюстом в реестр "физических лиц, выполняющих функции иностранного агента".
https://ria.ru/20230324/medvedev-1860289512.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97448/83/974488371_21:0:2341:1740_1920x0_80_0_0_cfa6cfe0b64d2fedcd142aeb1fa96a76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, максим покровский, вооруженные силы рф, происшествия
Шоубиз, Москва, Россия, Максим Покровский, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Лидер группы "Ногу свело!" избежал штрафа за дискредитацию Вооруженных сил
Лидер группы "Ногу свело!" Покровский избежал штрафа за дискредитацию Вооруженных сил
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы прекратил рассмотрение административного дела на фронтмена рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, подозревавшегося в дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Производство по административному делу в отношении Покровского Максима Сергеевича* прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности", — рассказал собеседник агентства.
О деле музыканта стало известно в середине марта. По его словам, полиция сочла исполнение одной из песен группы "публичным действием, направленным на дискредитацию использования Вооруженных сил", (часть один статьи 20.3.3 КоАП). Исполнителю грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Административный арест статьей не предусмотрен. Сам Покровский* находится за границей.
* Внесен Минюстом в реестр "физических лиц, выполняющих функции иностранного агента".
Медведев прокомментировал деятельность известных людей против России