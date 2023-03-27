https://ria.ru/20230327/pokrovskiy-1860863708.html

Лидер группы "Ногу свело!" избежал штрафа за дискредитацию Вооруженных сил

Лидер группы "Ногу свело!" избежал штрафа за дискредитацию Вооруженных сил - РИА Новости, 27.03.2023

Лидер группы "Ногу свело!" избежал штрафа за дискредитацию Вооруженных сил

Хорошевский суд Москвы прекратил рассмотрение административного дела на фронтмена рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, подозревавшегося в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:08

2023-03-27T11:08

2023-03-27T11:41

шоубиз

москва

россия

максим покровский

вооруженные силы рф

происшествия

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы прекратил рассмотрение административного дела на фронтмена рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, подозревавшегося в дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в суде. О деле музыканта стало известно в середине марта. По его словам, полиция сочла исполнение одной из песен группы "публичным действием, направленным на дискредитацию использования Вооруженных сил", (часть один статьи 20.3.3 КоАП). Исполнителю грозил штраф от 30 до 50 тысяч рублей.Административный арест статьей не предусмотрен. Сам Покровский* находится за границей.* Внесен Минюстом в реестр "физических лиц, выполняющих функции иностранного агента".

https://ria.ru/20230324/medvedev-1860289512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, максим покровский, вооруженные силы рф, происшествия