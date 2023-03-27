https://ria.ru/20230327/podmoskove-1861155995.html

Месяц чистоты и благоустройства начинается в Подмосковье с 1 апреля

Месяц чистоты и благоустройства начинается в Подмосковье с 1 апреля - РИА Новости, 28.03.2023

Месяц чистоты и благоустройства начинается в Подмосковье с 1 апреля

Месяц чистоты и благоустройства проведут в Подмосковье с 1 апреля, чтобы привести в порядок к летнему сезону территорию области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-27T15:47

2023-03-27T15:47

2023-03-28T10:54

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

евгений хромушин

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Месяц чистоты и благоустройства проведут в Подмосковье с 1 апреля, чтобы привести в порядок к летнему сезону территорию области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов обсудил подготовку территорий к весенне-летнему периоду. "С 1 апреля по нашему стандартному чек-листу необходимо начать сдачу дворов к летнему периоду. Коммунальщикам нужно сосредоточить усилия на уборке смета, особенно около бордюров, механизированной промывке, мойке контейнерных площадок, рыхлении газонов, их очистки. Есть месяц, чтобы все дворы привести в порядок", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина. Отмечается, что в Подмосковье почти 4,5 тысячи единиц специализированной уборочной техники и почти 19 тысяч работников занимаются приведением территорий в порядок, также задействованы почти 900 средств малой механизации. На текущий момент почти 90% территории региона очищены от снега и наледи. Уточняется, что всего в Московской области 184 парка, которые по единому чек-листу должны быть подготовлены к летнему сезону. Более 2,5 тысяч общественных территорий Подмосковья также приведут в порядок, а на 18,2 тысячи детских площадок области отремонтируют, в частности, качели, игровые комплексы, покрытие и проверят освещение и работу системы "Безопасный регион". Помимо этого, к летнему сезону подготовят почти 3,4 тысячи клумб, цветников и 239 фонтанов во всех городских округах, запуск которых запланирован на 29 апреля.

https://realty.ria.ru/20230324/perekhody-1860381189.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), евгений хромушин