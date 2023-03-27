https://ria.ru/20230327/podmoskove-1861155995.html
Месяц чистоты и благоустройства начинается в Подмосковье с 1 апреля
Месяц чистоты и благоустройства начинается в Подмосковье с 1 апреля - РИА Новости, 28.03.2023
Месяц чистоты и благоустройства начинается в Подмосковье с 1 апреля
Месяц чистоты и благоустройства проведут в Подмосковье с 1 апреля, чтобы привести в порядок к летнему сезону территорию области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-27T15:47
2023-03-27T15:47
2023-03-28T10:54
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
евгений хромушин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786967651_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7459aba9a68b881d1e8ab334d76b9e97.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Месяц чистоты и благоустройства проведут в Подмосковье с 1 апреля, чтобы привести в порядок к летнему сезону территорию области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов обсудил подготовку территорий к весенне-летнему периоду. "С 1 апреля по нашему стандартному чек-листу необходимо начать сдачу дворов к летнему периоду. Коммунальщикам нужно сосредоточить усилия на уборке смета, особенно около бордюров, механизированной промывке, мойке контейнерных площадок, рыхлении газонов, их очистки. Есть месяц, чтобы все дворы привести в порядок", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина. Отмечается, что в Подмосковье почти 4,5 тысячи единиц специализированной уборочной техники и почти 19 тысяч работников занимаются приведением территорий в порядок, также задействованы почти 900 средств малой механизации. На текущий момент почти 90% территории региона очищены от снега и наледи. Уточняется, что всего в Московской области 184 парка, которые по единому чек-листу должны быть подготовлены к летнему сезону. Более 2,5 тысяч общественных территорий Подмосковья также приведут в порядок, а на 18,2 тысячи детских площадок области отремонтируют, в частности, качели, игровые комплексы, покрытие и проверят освещение и работу системы "Безопасный регион". Помимо этого, к летнему сезону подготовят почти 3,4 тысячи клумб, цветников и 239 фонтанов во всех городских округах, запуск которых запланирован на 29 апреля.
https://realty.ria.ru/20230324/perekhody-1860381189.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786967651_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_957f50e55c5542a546fb14318d4ecf35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), евгений хромушин
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Евгений Хромушин
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Месяц чистоты и благоустройства проведут в Подмосковье с 1 апреля, чтобы привести в порядок к летнему сезону территорию области, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов обсудил подготовку территорий к весенне-летнему периоду.
В Подмосковье построят 20 переходов через железную дорогу в 2023 году
"С 1 апреля по нашему стандартному чек-листу необходимо начать сдачу дворов к летнему периоду. Коммунальщикам нужно сосредоточить усилия на уборке смета, особенно около бордюров, механизированной промывке, мойке контейнерных площадок, рыхлении газонов, их очистки. Есть месяц, чтобы все дворы привести в порядок", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина
.
Отмечается, что в Подмосковье почти 4,5 тысячи единиц специализированной уборочной техники и почти 19 тысяч работников занимаются приведением территорий в порядок, также задействованы почти 900 средств малой механизации. На текущий момент почти 90% территории региона очищены от снега и наледи.
Уточняется, что всего в Московской области 184 парка, которые по единому чек-листу должны быть подготовлены к летнему сезону. Более 2,5 тысяч общественных территорий Подмосковья также приведут в порядок, а на 18,2 тысячи детских площадок области отремонтируют, в частности, качели, игровые комплексы, покрытие и проверят освещение и работу системы "Безопасный регион". Помимо этого, к летнему сезону подготовят почти 3,4 тысячи клумб, цветников и 239 фонтанов во всех городских округах, запуск которых запланирован на 29 апреля.