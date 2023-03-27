https://ria.ru/20230327/podmoskove-1860907437.html

Жители Подмосковья стали реже жаловаться на проблемы ЖКХ

Жители Подмосковья стали реже жаловаться на проблемы ЖКХ - РИА Новости, 27.03.2023

Жители Подмосковья стали реже жаловаться на проблемы ЖКХ

Количество обращений жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Московской области за прошедшую неделю снизилось на 17%, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:46

2023-03-27T12:46

2023-03-27T12:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

госжилинспекция

жкх

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Количество обращений жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Московской области за прошедшую неделю снизилось на 17%, сообщила пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья."На прошлой неделе Госжилинспекция обработала в центре управления регионом 7,5 тысячи заявок жителей, поступивших в единую диспетчерскую службу Московской области, из которых почти 6 тысяч перешли в категорию закрытых. По сравнению с позапрошлой неделей количество заявок снизилось на 17%", - цитирует пресс-служба главу ведомства Ольгу Федину.Она добавила, что наиболее проблемной в сфере ЖКХ в регионе остается тема уборки подъездов – 648 обращений, при этом число жалоб снизилось за неделю на 10%. Второе место занимают неисправности лифтового оборудования – 460 заявок (-7%). На третьем месте среди проблем ЖКХ, волнующих жителей Подмосковья, находится вопрос освещения в подъездах - 393 заявки (-17%).

https://ria.ru/20230321/podezdy-1859562667.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), госжилинспекция, жкх