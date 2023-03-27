https://ria.ru/20230327/podmoskove-1860882249.html

Водителей Подмосковья предупредили о диких животных на дорогах

Водителей Подмосковья предупредили о диких животных на дорогах - РИА Новости, 27.03.2023

Водителей Подмосковья предупредили о диких животных на дорогах

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья предупредило водителей о возможном появлении диких животных на дорогах региона. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:49

2023-03-27T11:49

2023-03-27T11:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дикие животные

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья предупредило водителей о возможном появлении диких животных на дорогах региона."Во время смены сезонов на дороги чаще могут выходить дикие животные. В Подмосковье уже участились случаи появления лис, кабанов и даже лосей", - говорится в сообщении министерства.Указывается, что при проезде зон действия знака "Дикие животные" необходимо снизить скорость и убедиться, что путь свободен, а в утром и вечером - включать дальний свет и не использовать звуковой сигнал, чтобы не испугать животное.Кроме того, подмосковный Минтранс призывает водителей быть особо внимательными и аккуратными на дорогах в период межсезонья, так как из-за перепадов температур возможно образование гололедицы.

https://ria.ru/20230324/dorogi-1860508958.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дикие животные