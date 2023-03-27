Рейтинг@Mail.ru
Водителей Подмосковья предупредили о диких животных на дорогах - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
11:49 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/podmoskove-1860882249.html
Водителей Подмосковья предупредили о диких животных на дорогах
Водителей Подмосковья предупредили о диких животных на дорогах - РИА Новости, 27.03.2023
Водителей Подмосковья предупредили о диких животных на дорогах
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья предупредило водителей о возможном появлении диких животных на дорогах региона. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:49
2023-03-27T11:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дикие животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772096862_0:111:3012:1805_1920x0_80_0_0_f7aa6cf335ddb5e6deada2b266ccfe97.jpg
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья предупредило водителей о возможном появлении диких животных на дорогах региона."Во время смены сезонов на дороги чаще могут выходить дикие животные. В Подмосковье уже участились случаи появления лис, кабанов и даже лосей", - говорится в сообщении министерства.Указывается, что при проезде зон действия знака "Дикие животные" необходимо снизить скорость и убедиться, что путь свободен, а в утром и вечером - включать дальний свет и не использовать звуковой сигнал, чтобы не испугать животное.Кроме того, подмосковный Минтранс призывает водителей быть особо внимательными и аккуратными на дорогах в период межсезонья, так как из-за перепадов температур возможно образование гололедицы.
https://ria.ru/20230324/dorogi-1860508958.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772096862_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_76861df79b07524d1f1151c226230609.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), дикие животные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дикие животные

Водителей Подмосковья предупредили о диких животных на дорогах

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЛось на дороге
Лось на дороге - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Лось на дороге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья предупредило водителей о возможном появлении диких животных на дорогах региона.
"Во время смены сезонов на дороги чаще могут выходить дикие животные. В Подмосковье уже участились случаи появления лис, кабанов и даже лосей", - говорится в сообщении министерства.
Укладка асфальтового покрытия автотрассы - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
В Подмосковье появилась возможность аренды земли для строительства дорог
24 марта, 19:57
Указывается, что при проезде зон действия знака "Дикие животные" необходимо снизить скорость и убедиться, что путь свободен, а в утром и вечером - включать дальний свет и не использовать звуковой сигнал, чтобы не испугать животное.
Кроме того, подмосковный Минтранс призывает водителей быть особо внимательными и аккуратными на дорогах в период межсезонья, так как из-за перепадов температур возможно образование гололедицы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Дикие животные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала