https://ria.ru/20230327/podmoskove-1860874110.html
Свыше 20 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года
Свыше 20 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года - РИА Новости, 27.03.2023
Свыше 20 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года
Более 20 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Московской области с начала 2023 года, в этом году появится возможность оформить онлайн... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:38
2023-03-27T11:38
2023-03-27T11:41
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более 20 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Московской области с начала 2023 года, в этом году появится возможность оформить онлайн санаторно-курортные карты для детей и взрослых, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона."В прошлом году мы начали переводить бумажные справки в электронный вид… С начала года в Подмосковье онлайн оформили более 20 тысяч медицинских справок. А в этом году переведем в онлайн-формат еще 2 вида документов – санаторно-курортные карты для детей и взрослых", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.Отмечается, что сейчас можно получить онлайн в рамках проекта "Онлайн-поликлиника" шесть медсправок, в частности, справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка для детского лагеря - 079/у, выписка из амбулаторной карты. Оформить их можно через региональный портал Госуслуг."Отметим, что сертификат о профилактических прививках формируется автоматически и доступен к скачиванию сразу после заказа", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230322/avtomobili-1859851006.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более 20 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Московской области с начала 2023 года, в этом году появится возможность оформить онлайн санаторно-курортные карты для детей и взрослых, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"В прошлом году мы начали переводить бумажные справки в электронный вид… С начала года в Подмосковье онлайн оформили более 20 тысяч медицинских справок. А в этом году переведем в онлайн-формат еще 2 вида документов – санаторно-курортные карты для детей и взрослых", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
, слова которой приводятся в сообщении.
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Отмечается, что сейчас можно получить онлайн в рамках проекта "Онлайн-поликлиника" шесть медсправок, в частности, справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка для детского лагеря - 079/у, выписка из амбулаторной карты. Оформить их можно через региональный портал Госуслуг.
"Отметим, что сертификат о профилактических прививках формируется автоматически и доступен к скачиванию сразу после заказа", - добавили в пресс-службе.