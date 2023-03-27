https://ria.ru/20230327/podmoskove-1860874110.html

Свыше 20 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года

Свыше 20 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года - РИА Новости, 27.03.2023

Свыше 20 тысяч медсправок оформили онлайн жители Подмосковья с начала года

Более 20 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Московской области с начала 2023 года, в этом году появится возможность оформить онлайн... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:38

2023-03-27T11:38

2023-03-27T11:41

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более 20 тысяч медицинских справок оформили онлайн жители Московской области с начала 2023 года, в этом году появится возможность оформить онлайн санаторно-курортные карты для детей и взрослых, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона."В прошлом году мы начали переводить бумажные справки в электронный вид… С начала года в Подмосковье онлайн оформили более 20 тысяч медицинских справок. А в этом году переведем в онлайн-формат еще 2 вида документов – санаторно-курортные карты для детей и взрослых", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.Отмечается, что сейчас можно получить онлайн в рамках проекта "Онлайн-поликлиника" шесть медсправок, в частности, справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка для детского лагеря - 079/у, выписка из амбулаторной карты. Оформить их можно через региональный портал Госуслуг."Отметим, что сертификат о профилактических прививках формируется автоматически и доступен к скачиванию сразу после заказа", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230322/avtomobili-1859851006.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

светлана стригункова , московская область (подмосковье)