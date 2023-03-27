https://ria.ru/20230327/podmoskove-1860852906.html

В Подмосковье вывезли свыше 3,5 миллиона кубометров снега за зимний сезон

В Подмосковье вывезли свыше 3,5 миллиона кубометров снега за зимний сезон - РИА Новости, 27.03.2023

В Подмосковье вывезли свыше 3,5 миллиона кубометров снега за зимний сезон

Более 3,5 миллиона кубометров снега вывезли в Московской области по итогам зимнего сезона 2022-2023 годов, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:37

2023-03-27T10:37

2023-03-27T10:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/37/1515473730_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0300815815c3dbdb796461528c6c13c.jpg

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Более 3,5 миллиона кубометров снега вывезли в Московской области по итогам зимнего сезона 2022-2023 годов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.В ведомстве отметили, что за зимний период было зафиксировано 50 дней снегопада, а также неоднократные перепады температуры через отметку в 0 градусов Цельсия."За зимний сезон дорожные службы Подмосковья провели 85 циклов очистки и 95 циклов противогололедной обработки проезжей части, вывезли больше 3,5 миллиона кубометров снега – это больше 175 тысяч грузовых машин. Максимальное число ресурсов было задействовано в дни обильных снегопадов – это больше 3,2 тысячи единиц техники и около 3,8 тысячи дорожных рабочих", – приводятся в сообщении слова главы подмосковного Минтранса Алексея Гержика.В пресс-службе добавили, что в настоящее время дорожные службы региона работают по погодным условиям.

https://ria.ru/20230324/dorogi-1860508958.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей гержик