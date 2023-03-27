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В Подмосковье вывезли свыше 3,5 миллиона кубометров снега за зимний сезон - РИА Новости, 27.03.2023
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Новости Подмосковья
 
10:37 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/podmoskove-1860852906.html
В Подмосковье вывезли свыше 3,5 миллиона кубометров снега за зимний сезон
В Подмосковье вывезли свыше 3,5 миллиона кубометров снега за зимний сезон - РИА Новости, 27.03.2023
В Подмосковье вывезли свыше 3,5 миллиона кубометров снега за зимний сезон
Более 3,5 миллиона кубометров снега вывезли в Московской области по итогам зимнего сезона 2022-2023 годов, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:37
2023-03-27T10:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Более 3,5 миллиона кубометров снега вывезли в Московской области по итогам зимнего сезона 2022-2023 годов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.В ведомстве отметили, что за зимний период было зафиксировано 50 дней снегопада, а также неоднократные перепады температуры через отметку в 0 градусов Цельсия."За зимний сезон дорожные службы Подмосковья провели 85 циклов очистки и 95 циклов противогололедной обработки проезжей части, вывезли больше 3,5 миллиона кубометров снега – это больше 175 тысяч грузовых машин. Максимальное число ресурсов было задействовано в дни обильных снегопадов – это больше 3,2 тысячи единиц техники и около 3,8 тысячи дорожных рабочих", – приводятся в сообщении слова главы подмосковного Минтранса Алексея Гержика.В пресс-службе добавили, что в настоящее время дорожные службы региона работают по погодным условиям.
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московская область (подмосковье), алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик

В Подмосковье вывезли свыше 3,5 миллиона кубометров снега за зимний сезон

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПогрузка снега в кузов грузового автомобиля
Погрузка снега в кузов грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Погрузка снега в кузов грузового автомобиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Более 3,5 миллиона кубометров снега вывезли в Московской области по итогам зимнего сезона 2022-2023 годов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
В ведомстве отметили, что за зимний период было зафиксировано 50 дней снегопада, а также неоднократные перепады температуры через отметку в 0 градусов Цельсия.
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"За зимний сезон дорожные службы Подмосковья провели 85 циклов очистки и 95 циклов противогололедной обработки проезжей части, вывезли больше 3,5 миллиона кубометров снега – это больше 175 тысяч грузовых машин. Максимальное число ресурсов было задействовано в дни обильных снегопадов – это больше 3,2 тысячи единиц техники и около 3,8 тысячи дорожных рабочих", – приводятся в сообщении слова главы подмосковного Минтранса Алексея Гержика.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время дорожные службы региона работают по погодным условиям.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Гержик
 
 
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