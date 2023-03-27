https://ria.ru/20230327/podderzhka-1861047170.html

Президент Румынии призвал Евросоюз оказывать поддержку Молдавии

Президент Румынии призвал Евросоюз оказывать поддержку Молдавии - РИА Новости, 27.03.2023

Президент Румынии призвал Евросоюз оказывать поддержку Молдавии

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал Евросоюз продолжить оказывать помощь Молдавии в области безопасности, сообщает в понедельник пресс-служба румынского... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:05

2023-03-27T19:05

2023-03-27T19:05

в мире

молдавия

румыния

бухарест

шарль мишель

клаус йоханнис

евросоюз

европейский совет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152735/44/1527354457_0:188:2001:1313_1920x0_80_0_0_1df15bcfca5a883e23bcea0a9ca259bc.jpg

КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал Евросоюз продолжить оказывать помощь Молдавии в области безопасности, сообщает в понедельник пресс-служба румынского лидера. Йоханнис провел в Бухаресте встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, который в понедельник посетил Румынию. Стороны обсудили ситуацию в Молдавии и поддержку Украины, а также присоединение Румынии к шенгенской зоне. "Я представил председателю Европейского совета нашу оценку ситуации в Молдавии, которая в настоящее время является объектом угроз и гибридных действий с целю дестабилизации ситуации. Считаю, что в нынешнем контексте безопасности Молдавия нуждается в полной поддержке Европейского союза, и я рад, что председатель Европейского совета разделяет это видение", - отмечается в заявлении Йоханниса, опубликованном на официальном сайте президента Румынии. Румынский лидер подчеркнул, что Европейский Союз готовит гражданскую миссию для оказания Молдавии "конкретной поддержки в борьбе с гибридными угрозами". Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархели заявлял, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель занимается вопросом создания гражданской миссии ЕС, которая может быть отправлена в Молдавию для укрепления безопасности и устойчивости этой страны. По его словам, ЕС также планирует разработать санкции против тех, кого подозревают в стремлении дестабилизировать ситуацию в Молдавии.

https://ria.ru/20230326/moldaviya-1860741310.html

молдавия

румыния

бухарест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, румыния, бухарест, шарль мишель, клаус йоханнис, евросоюз, европейский совет, евросовет, жозеп боррель