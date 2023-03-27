Рейтинг@Mail.ru
Президент Румынии призвал Евросоюз оказывать поддержку Молдавии - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/podderzhka-1861047170.html
Президент Румынии призвал Евросоюз оказывать поддержку Молдавии
Президент Румынии призвал Евросоюз оказывать поддержку Молдавии - РИА Новости, 27.03.2023
Президент Румынии призвал Евросоюз оказывать поддержку Молдавии
Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал Евросоюз продолжить оказывать помощь Молдавии в области безопасности, сообщает в понедельник пресс-служба румынского... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:05
2023-03-27T19:05
в мире
молдавия
румыния
бухарест
шарль мишель
клаус йоханнис
евросоюз
европейский совет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152735/44/1527354457_0:188:2001:1313_1920x0_80_0_0_1df15bcfca5a883e23bcea0a9ca259bc.jpg
КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал Евросоюз продолжить оказывать помощь Молдавии в области безопасности, сообщает в понедельник пресс-служба румынского лидера. Йоханнис провел в Бухаресте встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, который в понедельник посетил Румынию. Стороны обсудили ситуацию в Молдавии и поддержку Украины, а также присоединение Румынии к шенгенской зоне. "Я представил председателю Европейского совета нашу оценку ситуации в Молдавии, которая в настоящее время является объектом угроз и гибридных действий с целю дестабилизации ситуации. Считаю, что в нынешнем контексте безопасности Молдавия нуждается в полной поддержке Европейского союза, и я рад, что председатель Европейского совета разделяет это видение", - отмечается в заявлении Йоханниса, опубликованном на официальном сайте президента Румынии. Румынский лидер подчеркнул, что Европейский Союз готовит гражданскую миссию для оказания Молдавии "конкретной поддержки в борьбе с гибридными угрозами". Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархели заявлял, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель занимается вопросом создания гражданской миссии ЕС, которая может быть отправлена в Молдавию для укрепления безопасности и устойчивости этой страны. По его словам, ЕС также планирует разработать санкции против тех, кого подозревают в стремлении дестабилизировать ситуацию в Молдавии.
https://ria.ru/20230326/moldaviya-1860741310.html
молдавия
румыния
бухарест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152735/44/1527354457_0:0:1999:1499_1920x0_80_0_0_563ba6a020b09705d9cfb637df4c0cb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, бухарест, шарль мишель, клаус йоханнис, евросоюз, европейский совет, евросовет, жозеп боррель
В мире, Молдавия, Румыния, Бухарест, Шарль Мишель, Клаус Йоханнис, Евросоюз, Европейский совет, Евросовет, Жозеп Боррель
Президент Румынии призвал Евросоюз оказывать поддержку Молдавии

Президент Румынии Йоханнис призвал Евросоюз и далее оказывать поддержку Молдавии

© Depositphotos.com / kanumanБухарест
Бухарест - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Depositphotos.com / kanuman
Бухарест. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал Евросоюз продолжить оказывать помощь Молдавии в области безопасности, сообщает в понедельник пресс-служба румынского лидера.
Йоханнис провел в Бухаресте встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, который в понедельник посетил Румынию. Стороны обсудили ситуацию в Молдавии и поддержку Украины, а также присоединение Румынии к шенгенской зоне.
"Я представил председателю Европейского совета нашу оценку ситуации в Молдавии, которая в настоящее время является объектом угроз и гибридных действий с целю дестабилизации ситуации. Считаю, что в нынешнем контексте безопасности Молдавия нуждается в полной поддержке Европейского союза, и я рад, что председатель Европейского совета разделяет это видение", - отмечается в заявлении Йоханниса, опубликованном на официальном сайте президента Румынии.
Румынский лидер подчеркнул, что Европейский Союз готовит гражданскую миссию для оказания Молдавии "конкретной поддержки в борьбе с гибридными угрозами".
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархели заявлял, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель занимается вопросом создания гражданской миссии ЕС, которая может быть отправлена в Молдавию для укрепления безопасности и устойчивости этой страны. По его словам, ЕС также планирует разработать санкции против тех, кого подозревают в стремлении дестабилизировать ситуацию в Молдавии.
Пикет представителей патриотических движений Молдавии против объединения с Румынией - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
В Молдавии на митинге подняли флаги Румынии и "Азова"*
26 марта, 15:38
 
В миреМолдавияРумынияБухарестШарль МишельКлаус ЙоханнисЕвросоюзЕвропейский советЕвросоветЖозеп Боррель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала