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Президент Румынии призвал Евросоюз оказывать поддержку Молдавии
Президент Румынии призвал Евросоюз оказывать поддержку Молдавии - РИА Новости, 27.03.2023
Президент Румынии призвал Евросоюз оказывать поддержку Молдавии
Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал Евросоюз продолжить оказывать помощь Молдавии в области безопасности, сообщает в понедельник пресс-служба румынского... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:05
2023-03-27T19:05
2023-03-27T19:05
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал Евросоюз продолжить оказывать помощь Молдавии в области безопасности, сообщает в понедельник пресс-служба румынского лидера. Йоханнис провел в Бухаресте встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем, который в понедельник посетил Румынию. Стороны обсудили ситуацию в Молдавии и поддержку Украины, а также присоединение Румынии к шенгенской зоне. "Я представил председателю Европейского совета нашу оценку ситуации в Молдавии, которая в настоящее время является объектом угроз и гибридных действий с целю дестабилизации ситуации. Считаю, что в нынешнем контексте безопасности Молдавия нуждается в полной поддержке Европейского союза, и я рад, что председатель Европейского совета разделяет это видение", - отмечается в заявлении Йоханниса, опубликованном на официальном сайте президента Румынии. Румынский лидер подчеркнул, что Европейский Союз готовит гражданскую миссию для оказания Молдавии "конкретной поддержки в борьбе с гибридными угрозами". Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархели заявлял, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель занимается вопросом создания гражданской миссии ЕС, которая может быть отправлена в Молдавию для укрепления безопасности и устойчивости этой страны. По его словам, ЕС также планирует разработать санкции против тех, кого подозревают в стремлении дестабилизировать ситуацию в Молдавии.
https://ria.ru/20230326/moldaviya-1860741310.html
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в мире, молдавия, румыния, бухарест, шарль мишель, клаус йоханнис, евросоюз, европейский совет, евросовет, жозеп боррель
В мире, Молдавия, Румыния, Бухарест, Шарль Мишель, Клаус Йоханнис, Евросоюз, Европейский совет, Евросовет, Жозеп Боррель
Президент Румынии призвал Евросоюз оказывать поддержку Молдавии
Президент Румынии Йоханнис призвал Евросоюз и далее оказывать поддержку Молдавии