В Молдавии заявили о невозможности переговоров по ПМР в формате "5+2"
Вице-премьер Молдавии Серебрян: переговоры по ПМР в формате "5+2" пока невозможны
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПамятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе
Памятник Александру Суворову у Екатерининского парка в Тирасполе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 мар – РИА Новости. Формат "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта сейчас невозможен из-за ситуации на Украине, заявил в интервью в понедельник вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение последних трех лет не удалось провести ни одного заседания в этом формате.
"На данный момент переговорный формат "5+2" невозможен. Такой переговорный процесс может быть возобновлен только после нормализации отношений между Украиной и Россией. Вот тогда мы можем сможем говорить об участии обоих стран обеих стран. Если один из участников будет идти на торпедирование этого процесса, ничего не получится", - сказал Серебрян в эфире кишиневского телеканала ТВ-8.
Он отметил, что рабочие контакты политических представителей Кишинева и Тирасполя, так называемый формат "1+1" проходят регулярно. При этом Серебрян подчеркнул, что миссия ОБСЕ в урегулировании конфликта является важным звеном.
"Сейчас платформа ОБСЕ является единственной платформой для переговорного процесса между Кишинёвом и Тирасполем. Если мы исключим ОБСЕ из формата, то это действительно может являться препятствием для переговорного процесса", - подчеркнул Серебрян.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.