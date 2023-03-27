https://ria.ru/20230327/peregovory-1861088174.html

В Молдавии заявили о невозможности переговоров по ПМР в формате "5+2"

В Молдавии заявили о невозможности переговоров по ПМР в формате "5+2" - РИА Новости, 27.03.2023

В Молдавии заявили о невозможности переговоров по ПМР в формате "5+2"

Формат "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта сейчас невозможен из-за ситуации на Украине, заявил в интервью в понедельник вице-премьер Молдавии по... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T23:20

2023-03-27T23:20

2023-03-27T23:20

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молдавия

украина

кишинев

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КИШИНЕВ, 27 мар – РИА Новости. Формат "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта сейчас невозможен из-за ситуации на Украине, заявил в интервью в понедельник вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение последних трех лет не удалось провести ни одного заседания в этом формате. "На данный момент переговорный формат "5+2" невозможен. Такой переговорный процесс может быть возобновлен только после нормализации отношений между Украиной и Россией. Вот тогда мы можем сможем говорить об участии обоих стран обеих стран. Если один из участников будет идти на торпедирование этого процесса, ничего не получится", - сказал Серебрян в эфире кишиневского телеканала ТВ-8. Он отметил, что рабочие контакты политических представителей Кишинева и Тирасполя, так называемый формат "1+1" проходят регулярно. При этом Серебрян подчеркнул, что миссия ОБСЕ в урегулировании конфликта является важным звеном. "Сейчас платформа ОБСЕ является единственной платформой для переговорного процесса между Кишинёвом и Тирасполем. Если мы исключим ОБСЕ из формата, то это действительно может являться препятствием для переговорного процесса", - подчеркнул Серебрян. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860365967.html

https://ria.ru/20230327/faktor-1861072534.html

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в мире, молдавия, украина, кишинев, обсе