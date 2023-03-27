https://ria.ru/20230327/pavodki-1861046050.html
Воробьев поручил обратить особое внимание на паводки в Подмосковье
Воробьев поручил обратить особое внимание на паводки в Подмосковье - РИА Новости, 27.03.2023
Воробьев поручил обратить особое внимание на паводки в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание тем территориям региона, где ежегодно образуются подтопления, сообщила... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:01
2023-03-27T19:01
2023-03-27T19:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
серпухов
луховицы
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807003231_0:140:3146:1910_1920x0_80_0_0_490ac588b6a72e27b88881bfb88391ae.jpg
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание тем территориям региона, где ежегодно образуются подтопления, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Согласно справке ведомства, на сегодняшний день из-за резкой смены температуры и обильных дождей выявлено более 50 подтоплений в 22 городских округах Подмосковья, в том числе на 18 СНТ и 300 приусадебных участках. Контроль уровня воды ежедневно осуществляется с помощью 166 вешек, установленных в 40 городских округах, наиболее подверженных подтоплениям."Тема паводка находится у нас на контроле. В этом году особенно это касается Луховиц, Озер и Серпухова. Есть места традиционные, к сожалению, которые долгое время заставляют людей чувствовать себя некомфортно. Я говорю о скоплении воды или луж, которые нужно оцифровать, и найти соответствующие для них пути решения: где-то дренаж, где-то установить ливневки, где-то уклоны. Я прошу каждого главу такие места разобрать и максимально приложить усилия", - цитирует пресс-служба слова Воробьева.
https://ria.ru/20230322/podtopleniya-1859828923.html
московская область (подмосковье)
серпухов
луховицы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807003231_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_b534fdde8b70c7753f5323be05912d14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), серпухов, луховицы, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Луховицы, Андрей Воробьев