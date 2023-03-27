https://ria.ru/20230327/pavodki-1861046050.html

Воробьев поручил обратить особое внимание на паводки в Подмосковье

Воробьев поручил обратить особое внимание на паводки в Подмосковье - РИА Новости, 27.03.2023

Воробьев поручил обратить особое внимание на паводки в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание тем территориям региона, где ежегодно образуются подтопления, сообщила... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:01

2023-03-27T19:01

2023-03-27T19:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

серпухов

луховицы

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807003231_0:140:3146:1910_1920x0_80_0_0_490ac588b6a72e27b88881bfb88391ae.jpg

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание тем территориям региона, где ежегодно образуются подтопления, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Согласно справке ведомства, на сегодняшний день из-за резкой смены температуры и обильных дождей выявлено более 50 подтоплений в 22 городских округах Подмосковья, в том числе на 18 СНТ и 300 приусадебных участках. Контроль уровня воды ежедневно осуществляется с помощью 166 вешек, установленных в 40 городских округах, наиболее подверженных подтоплениям."Тема паводка находится у нас на контроле. В этом году особенно это касается Луховиц, Озер и Серпухова. Есть места традиционные, к сожалению, которые долгое время заставляют людей чувствовать себя некомфортно. Я говорю о скоплении воды или луж, которые нужно оцифровать, и найти соответствующие для них пути решения: где-то дренаж, где-то установить ливневки, где-то уклоны. Я прошу каждого главу такие места разобрать и максимально приложить усилия", - цитирует пресс-служба слова Воробьева.

https://ria.ru/20230322/podtopleniya-1859828923.html

московская область (подмосковье)

серпухов

луховицы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), серпухов, луховицы, андрей воробьев