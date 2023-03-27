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Воробьев поручил обратить особое внимание на паводки в Подмосковье - РИА Новости, 27.03.2023
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Новости Подмосковья
 
19:01 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/pavodki-1861046050.html
Воробьев поручил обратить особое внимание на паводки в Подмосковье
Воробьев поручил обратить особое внимание на паводки в Подмосковье - РИА Новости, 27.03.2023
Воробьев поручил обратить особое внимание на паводки в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание тем территориям региона, где ежегодно образуются подтопления, сообщила... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:01
2023-03-27T19:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
серпухов
луховицы
андрей воробьев
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание тем территориям региона, где ежегодно образуются подтопления, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Согласно справке ведомства, на сегодняшний день из-за резкой смены температуры и обильных дождей выявлено более 50 подтоплений в 22 городских округах Подмосковья, в том числе на 18 СНТ и 300 приусадебных участках. Контроль уровня воды ежедневно осуществляется с помощью 166 вешек, установленных в 40 городских округах, наиболее подверженных подтоплениям."Тема паводка находится у нас на контроле. В этом году особенно это касается Луховиц, Озер и Серпухова. Есть места традиционные, к сожалению, которые долгое время заставляют людей чувствовать себя некомфортно. Я говорю о скоплении воды или луж, которые нужно оцифровать, и найти соответствующие для них пути решения: где-то дренаж, где-то установить ливневки, где-то уклоны. Я прошу каждого главу такие места разобрать и максимально приложить усилия", - цитирует пресс-служба слова Воробьева.
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московская область (подмосковье), серпухов, луховицы, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Луховицы, Андрей Воробьев

Воробьев поручил обратить особое внимание на паводки в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание тем территориям региона, где ежегодно образуются подтопления, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Согласно справке ведомства, на сегодняшний день из-за резкой смены температуры и обильных дождей выявлено более 50 подтоплений в 22 городских округах Подмосковья, в том числе на 18 СНТ и 300 приусадебных участках. Контроль уровня воды ежедневно осуществляется с помощью 166 вешек, установленных в 40 городских округах, наиболее подверженных подтоплениям.
"Тема паводка находится у нас на контроле. В этом году особенно это касается Луховиц, Озер и Серпухова. Есть места традиционные, к сожалению, которые долгое время заставляют людей чувствовать себя некомфортно. Я говорю о скоплении воды или луж, которые нужно оцифровать, и найти соответствующие для них пути решения: где-то дренаж, где-то установить ливневки, где-то уклоны. Я прошу каждого главу такие места разобрать и максимально приложить усилия", - цитирует пресс-служба слова Воробьева.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СерпуховЛуховицыАндрей Воробьев
 
 
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