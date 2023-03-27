https://ria.ru/20230327/patrushev-1860936434.html

Патрушев назвал Россию и Китай помехой господству США в мире

Патрушев назвал Россию и Китай помехой господству США в мире - РИА Новости, 27.03.2023

Патрушев назвал Россию и Китай помехой господству США в мире

Китай - основной экономический конкурент США, и вслед за попытками подавить Россию Штаты возьмутся за КНР, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:08

2023-03-27T14:08

2023-03-27T14:08

в мире

россия

сша

китай

николай патрушев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853509230_0:432:2048:1584_1920x0_80_0_0_5fdee54cf75bb943f239a5c51f34450d.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Китай - основной экономический конкурент США, и вслед за попытками подавить Россию Штаты возьмутся за КНР, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Как минимум с 1945 года источником любой эскалации напряженности в глобальном масштабе является безудержное стремление властей США сохранить за собой главенствующую роль в мире. Как они считают, сейчас им мешают в этом две великие державы: Россия и Китай", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". По его словам, Россия раздражает США тем, что "не просто проводит самостоятельную политику укрепления многополярного мира, но во многом превосходит Америку в духовно-нравственном и военном отношении". "Китай же является основным экономическим конкурентом Штатов. Вслед за попытками подавить Россию Вашингтон возьмется за КНР", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20230327/ukraina-1860836460.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, китай, николай патрушев