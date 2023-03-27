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Патрушев назвал Россию и Китай помехой господству США в мире - РИА Новости, 27.03.2023
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14:08 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/patrushev-1860936434.html
Патрушев назвал Россию и Китай помехой господству США в мире
Патрушев назвал Россию и Китай помехой господству США в мире - РИА Новости, 27.03.2023
Патрушев назвал Россию и Китай помехой господству США в мире
Китай - основной экономический конкурент США, и вслед за попытками подавить Россию Штаты возьмутся за КНР, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:08
2023-03-27T14:08
в мире
россия
сша
китай
николай патрушев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Китай - основной экономический конкурент США, и вслед за попытками подавить Россию Штаты возьмутся за КНР, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Как минимум с 1945 года источником любой эскалации напряженности в глобальном масштабе является безудержное стремление властей США сохранить за собой главенствующую роль в мире. Как они считают, сейчас им мешают в этом две великие державы: Россия и Китай", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". По его словам, Россия раздражает США тем, что "не просто проводит самостоятельную политику укрепления многополярного мира, но во многом превосходит Америку в духовно-нравственном и военном отношении". "Китай же является основным экономическим конкурентом Штатов. Вслед за попытками подавить Россию Вашингтон возьмется за КНР", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20230327/ukraina-1860836460.html
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в мире, россия, сша, китай, николай патрушев
В мире, Россия, США, Китай, Николай Патрушев
Патрушев назвал Россию и Китай помехой господству США в мире

Патрушев заявил, что США после попыток надавить на Россию возьмутся за Китай

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Китай - основной экономический конкурент США, и вслед за попытками подавить Россию Штаты возьмутся за КНР, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Как минимум с 1945 года источником любой эскалации напряженности в глобальном масштабе является безудержное стремление властей США сохранить за собой главенствующую роль в мире. Как они считают, сейчас им мешают в этом две великие державы: Россия и Китай", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
По его словам, Россия раздражает США тем, что "не просто проводит самостоятельную политику укрепления многополярного мира, но во многом превосходит Америку в духовно-нравственном и военном отношении".
"Китай же является основным экономическим конкурентом Штатов. Вслед за попытками подавить Россию Вашингтон возьмется за КНР", - добавил Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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