https://ria.ru/20230327/patrushev-1860936434.html
Патрушев назвал Россию и Китай помехой господству США в мире
Патрушев назвал Россию и Китай помехой господству США в мире - РИА Новости, 27.03.2023
Патрушев назвал Россию и Китай помехой господству США в мире
Китай - основной экономический конкурент США, и вслед за попытками подавить Россию Штаты возьмутся за КНР, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:08
2023-03-27T14:08
2023-03-27T14:08
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россия
сша
китай
николай патрушев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Китай - основной экономический конкурент США, и вслед за попытками подавить Россию Штаты возьмутся за КНР, заявил в интервью секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Как минимум с 1945 года источником любой эскалации напряженности в глобальном масштабе является безудержное стремление властей США сохранить за собой главенствующую роль в мире. Как они считают, сейчас им мешают в этом две великие державы: Россия и Китай", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". По его словам, Россия раздражает США тем, что "не просто проводит самостоятельную политику укрепления многополярного мира, но во многом превосходит Америку в духовно-нравственном и военном отношении". "Китай же является основным экономическим конкурентом Штатов. Вслед за попытками подавить Россию Вашингтон возьмется за КНР", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20230327/ukraina-1860836460.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, китай, николай патрушев
В мире, Россия, США, Китай, Николай Патрушев
Патрушев назвал Россию и Китай помехой господству США в мире
Патрушев заявил, что США после попыток надавить на Россию возьмутся за Китай