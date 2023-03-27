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Жители Парижа пожаловались на горы мусора на улицах - РИА Новости, 27.03.2023
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12:27 27.03.2023 (обновлено: 17:27 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/parizh-1860896664.html
Жители Парижа пожаловались на горы мусора на улицах
Жители Парижа пожаловались на горы мусора на улицах - РИА Новости, 27.03.2023
Жители Парижа пожаловались на горы мусора на улицах
Улицы Парижа завалены горами мусора, который издает неприятный запах и мешает пройти жителям, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:27
2023-03-27T17:27
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франция
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ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости. Улицы Парижа завалены горами мусора, который издает неприятный запах и мешает пройти жителям, передает корреспондент РИА Новости. Отходы продолжают накапливаться в больших количествах во всех округах Парижа из-за забастовки, начатой 22 дня назад против пенсионной реформы. По данным мэрии города, в настоящее время в очереди на вывоз находится около 7500 тонн мусора. Жители семнадцатого парижского округа были вынуждены обратиться в частную клининговую компанию, чтобы вывезти горы мусора, скопившиеся из-за забастовки мусорщиков против пенсионной реформы, передает в понедельник телеканал BFMTV. "У здания, где проживает (местная жительница) Полина, куча мусора достигала почти двух метров. После двух недель (забастовок) она не выдержала и обратилась в частную компанию", - рассказывает историю местной жительницы телеканал. Клининговые компании, которые раньше не занималась сбором бытового мусора, сами начинают предлагать эту услугу. "Наблюдая за событиями уже некоторое время, я подумал, когда еще были забастовки, почему бы не предложить эту услугу. Нам звонит много людей, особенно с прошлой недели, когда сообщили о продлении забастовки", - сказал телеканалу глава клининговой компании Dr.Cleaner Йоад Атлан.
https://ria.ru/20230327/marsel-1860984176.html
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353
60
Скопление мусора в Париже из-за забастовки против пенсионной реформы
Улицы Парижа завалены горами мусора, который издает неприятный запах и мешает пройти жителям, передает корреспондент РИА Новости. Отходы продолжают накапливаться в больших количествах во всех округах Парижа из-за забастовки, начатой 22 дня назад против пенсионной реформы.
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
Жители Парижа пожаловались на горы мусора на улицах

В Париже люди вынуждены обращаться к частникам, чтобы убрать горы мусора с улиц

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости. Улицы Парижа завалены горами мусора, который издает неприятный запах и мешает пройти жителям, передает корреспондент РИА Новости.
Отходы продолжают накапливаться в больших количествах во всех округах Парижа из-за забастовки, начатой 22 дня назад против пенсионной реформы.
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По данным мэрии города, в настоящее время в очереди на вывоз находится около 7500 тонн мусора.
Жители семнадцатого парижского округа были вынуждены обратиться в частную клининговую компанию, чтобы вывезти горы мусора, скопившиеся из-за забастовки мусорщиков против пенсионной реформы, передает в понедельник телеканал BFMTV.
"У здания, где проживает (местная жительница) Полина, куча мусора достигала почти двух метров. После двух недель (забастовок) она не выдержала и обратилась в частную компанию", - рассказывает историю местной жительницы телеканал.
Клининговые компании, которые раньше не занималась сбором бытового мусора, сами начинают предлагать эту услугу.
"Наблюдая за событиями уже некоторое время, я подумал, когда еще были забастовки, почему бы не предложить эту услугу. Нам звонит много людей, особенно с прошлой недели, когда сообщили о продлении забастовки", - сказал телеканалу глава клининговой компании Dr.Cleaner Йоад Атлан.
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