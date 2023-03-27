https://ria.ru/20230327/parizh-1860896664.html

Жители Парижа пожаловались на горы мусора на улицах

Жители Парижа пожаловались на горы мусора на улицах - РИА Новости, 27.03.2023

Жители Парижа пожаловались на горы мусора на улицах

Улицы Парижа завалены горами мусора, который издает неприятный запах и мешает пройти жителям, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:27

2023-03-27T12:27

2023-03-27T17:27

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ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости. Улицы Парижа завалены горами мусора, который издает неприятный запах и мешает пройти жителям, передает корреспондент РИА Новости. Отходы продолжают накапливаться в больших количествах во всех округах Парижа из-за забастовки, начатой 22 дня назад против пенсионной реформы. По данным мэрии города, в настоящее время в очереди на вывоз находится около 7500 тонн мусора. Жители семнадцатого парижского округа были вынуждены обратиться в частную клининговую компанию, чтобы вывезти горы мусора, скопившиеся из-за забастовки мусорщиков против пенсионной реформы, передает в понедельник телеканал BFMTV. "У здания, где проживает (местная жительница) Полина, куча мусора достигала почти двух метров. После двух недель (забастовок) она не выдержала и обратилась в частную компанию", - рассказывает историю местной жительницы телеканал. Клининговые компании, которые раньше не занималась сбором бытового мусора, сами начинают предлагать эту услугу. "Наблюдая за событиями уже некоторое время, я подумал, когда еще были забастовки, почему бы не предложить эту услугу. Нам звонит много людей, особенно с прошлой недели, когда сообщили о продлении забастовки", - сказал телеканалу глава клининговой компании Dr.Cleaner Йоад Атлан.

https://ria.ru/20230327/marsel-1860984176.html

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Скопление мусора в Париже из-за забастовки против пенсионной реформы Улицы Парижа завалены горами мусора, который издает неприятный запах и мешает пройти жителям, передает корреспондент РИА Новости. Отходы продолжают накапливаться в больших количествах во всех округах Парижа из-за забастовки, начатой 22 дня назад против пенсионной реформы. 2023-03-27T12:27 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, париж, франция