https://ria.ru/20230327/pamyatnik-1861028750.html
В латвийской Бауске разрушили стелу легионерам СС
В латвийской Бауске разрушили стелу легионерам СС - РИА Новости, 27.03.2023
В латвийской Бауске разрушили стелу легионерам СС
Стела латышским легионерам СС в латвийском городе Бауска была разрушена в ночь на понедельник, полиция еще не установила, кто это сделал, сообщает местный... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:04
2023-03-27T18:04
2023-03-27T18:25
в мире
латвия
памятники
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Стела латышским легионерам СС в латвийском городе Бауска была разрушена в ночь на понедельник, полиция еще не установила, кто это сделал, сообщает местный портал Bauskasdzive.lv."Утром в понедельник, 27 марта, было установлено, что у дороги к Баусскому замковому холму со стороны бульвара Свободы был снесен памятник", - говорится в сообщении. Начальник полиции Бауского края Брониславс Островскис отметил, что полиция изучила все доступные записи с ближайших камер видеонаблюдения, но не обнаружила ничего подозрительного. Он предположил, что инцидент может быть связан с демонтажем советских памятников, происходившим в последнее время в Латвии. Депутат Бауской краевой думы Райтис Абелниекс заявил, что стела будет восстановлена, и высказал предположение, что ее снесла группа лиц, а не один человек с лебедкой, как считала полиция изначально. Установка стелы в 2012 году вызвала критику со стороны России, Белоруссии и Израиля, поскольку два из трех увековеченных латышских батальонов входили в состав Латышского легиона "Ваффен СС" и участвовали в карательных операциях на территории Украины, Белоруссии и России. Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, которые организовывались, в частности, силами СС.
https://ria.ru/20230327/pamyatnik-1860956393.html
https://ria.ru/20230325/pamyatniki-1860619174.html
https://ria.ru/20230326/zimbabve-1860710757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, памятники
В мире, Латвия, Памятники
В латвийской Бауске разрушили стелу легионерам СС
В латвийской Бауске неизвестные ночью разрушили памятник местным легионерам СС
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Стела латышским легионерам СС в латвийском городе Бауска была разрушена в ночь на понедельник, полиция еще не установила, кто это сделал, сообщает местный портал Bauskasdzive.lv
.
"Утром в понедельник, 27 марта, было установлено, что у дороги к Баусскому замковому холму со стороны бульвара Свободы был снесен памятник", - говорится в сообщении.
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Начальник полиции Бауского края Брониславс Островскис отметил, что полиция изучила все доступные записи с ближайших камер видеонаблюдения, но не обнаружила ничего подозрительного. Он предположил, что инцидент может быть связан с демонтажем советских памятников, происходившим в последнее время в Латвии
.
Депутат Бауской краевой думы Райтис Абелниекс заявил, что стела будет восстановлена, и высказал предположение, что ее снесла группа лиц, а не один человек с лебедкой, как считала полиция изначально.
Установка стелы в 2012 году вызвала критику со стороны России, Белоруссии и Израиля, поскольку два из трех увековеченных латышских батальонов входили в состав Латышского легиона "Ваффен СС" и участвовали в карательных операциях на территории Украины
, Белоруссии и России.
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Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии
в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий.
СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса - суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, которые организовывались, в частности, силами СС.
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