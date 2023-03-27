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В Молдавии осквернили памятник советским воинам - РИА Новости, 27.03.2023
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15:06 27.03.2023 (обновлено: 15:35 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/pamyatnik-1860956393.html
В Молдавии осквернили памятник советским воинам
В Молдавии осквернили памятник советским воинам - РИА Новости, 27.03.2023
В Молдавии осквернили памятник советским воинам
Вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии, сообщил в соцсетях глава Координационного совета... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:06
2023-03-27T15:35
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КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии, сообщил в соцсетях глава Координационного совета российских соотечественников "Победа" Алексей Петрович. "Подонки изувечили памятные плиты на стенах долговременной огневой точки номер 417 у села Кошница Дубоссарского района. Здесь летом 1941-го оборону держали советские воины под командованием младшего лейтенанта Василия Суворина", — рассказал он.По словам Петровича, на место прибыли оперативная группа МВД и сотрудники мэрии, по факту вандализма возбудили уголовное дело. Общественник отметил, что памятник в Кошнице уже в четвертый раз подвергается осквернению. В ноябре 2019 года мемориал разрушили, поисковое движение Молдавии восстановило его в июне прошлого года.Посольство России в Кишиневе не раз выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.
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в мире, молдавия, россия
В мире, Молдавия, Россия
В Молдавии осквернили памятник советским воинам

В Молдавии завели дело после осквернения памятника советским воинам

© Sputnik МолдавияОскверненный памятник героям Великой Отечественной войны в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии. Кадр видео
Оскверненный памятник героям Великой Отечественной войны в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии. Кадр видео
© Sputnik Молдавия
Оскверненный памятник героям Великой Отечественной войны в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии. Кадр видео
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны в селе Кошница Дубоссарского района Молдавии, сообщил в соцсетях глава Координационного совета российских соотечественников "Победа" Алексей Петрович.
"Подонки изувечили памятные плиты на стенах долговременной огневой точки номер 417 у села Кошница Дубоссарского района. Здесь летом 1941-го оборону держали советские воины под командованием младшего лейтенанта Василия Суворина", — рассказал он.
По словам Петровича, на место прибыли оперативная группа МВД и сотрудники мэрии, по факту вандализма возбудили уголовное дело.
Общественник отметил, что памятник в Кошнице уже в четвертый раз подвергается осквернению. В ноябре 2019 года мемориал разрушили, поисковое движение Молдавии восстановило его в июне прошлого года.
Посольство России в Кишиневе не раз выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.
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Эксперт объяснил, почему в Молдавии нельзя сносить советские памятники
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