Овчинский: производитель огнеупоров модернизировался при поддержке города
© Фото : Пресс-служба ДИППРабота компании "Бакор"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Столичный производитель керамических огнеупорных материалов "Бакор" при поддержке города модернизировал аналитическое оборудование своего научно-исследовательского центра, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Поддержка столичных предприятий стала неотъемлемой частью модернизации промышленной инфраструктуры. Так, благодаря полученному займу на 200 миллионов рублей от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, компания "Бакор" закупила аналитическое и исследовательское оборудование, завершив обновление оборудования собственного научно-исследовательского центра специальной керамики (НИЦ СК)", – сказал Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : Пресс-служба ДИППРабота компании "Бакор"
Работа компании "Бакор"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
1 из 9
© Фото : Пресс-служба ДИППРабота компании "Бакор"
Работа компании "Бакор"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
2 из 9
© Фото : Пресс-служба ДИППРабота компании "Бакор"
Работа компании "Бакор"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
3 из 9
© Фото : Пресс-служба ДИППРабота компании "Бакор"
Работа компании "Бакор"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
4 из 9
© Фото : Пресс-служба ДИППРабота компании "Бакор"
Работа компании "Бакор"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
5 из 9
© Фото : Пресс-служба ДИППРабота компании "Бакор"
Работа компании "Бакор"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
6 из 9
© Фото : Пресс-служба ДИППРабота компании "Бакор"
Работа компании "Бакор"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
7 из 9
© Фото : Пресс-служба ДИППРабота компании "Бакор"
Работа компании "Бакор"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
8 из 9
© Фото : Пресс-служба ДИППРабота компании "Бакор"
Работа компании "Бакор"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
9 из 9
Работа компании "Бакор"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
1 из 9
Работа компании "Бакор"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
2 из 9
Работа компании "Бакор"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
3 из 9
Работа компании "Бакор"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
4 из 9
Работа компании "Бакор"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
5 из 9
Работа компании "Бакор"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
6 из 9
Работа компании "Бакор"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
7 из 9
Работа компании "Бакор"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
8 из 9
Работа компании "Бакор"
© Фото : Пресс-служба ДИПП
9 из 9
Так, предприятие приобрело сканирующий микроскоп с химическим анализом и возможностью увеличения в 350 тысяч раз, прибор для определения магнитных включений, порометр, дериватограф, дилатометр и другое исследовательское оборудование. Также добавилось оборудование для разработки новейших керамических изделий, в том числе - с помощью 3D-печати.
"Предприятие уделяет особое внимание модернизации и расширению производства, в чем особую поддержку оказал заем от города. Последняя разработка НИЦ СК – волокнистый керамический фильтрующий элемент для очистки высокотемпературных дымовых газов различных производств, обеспечивающий соответствие требованиям санитарных норм на выбросы промышленных предприятий. Фильтрующий элемент производится из отечественного сырья и материалов", – отметил заместитель гендиректора по инновационно-техническому развитию ООО "НТЦ "Бакор" Михаил Королев.
Научно-исследовательский центр "Бакор" разрабатывает новые составы особостойких огнеупоров и фильтрующей керамики для собственного производства, а также проводит лабораторные анализы, в том числе официальные контрактные испытания для сторонних заказчиков.