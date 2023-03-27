https://ria.ru/20230327/ovchinskiy-1860914491.html

Овчинский: производитель огнеупоров модернизировался при поддержке города

Овчинский: производитель огнеупоров модернизировался при поддержке города - РИА Новости, 27.03.2023

Овчинский: производитель огнеупоров модернизировался при поддержке города

Столичный производитель керамических огнеупорных материалов "Бакор" при поддержке города модернизировал аналитическое оборудование своего... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:14

2023-03-27T14:14

2023-03-27T14:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Столичный производитель керамических огнеупорных материалов "Бакор" при поддержке города модернизировал аналитическое оборудование своего научно-исследовательского центра, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Поддержка столичных предприятий стала неотъемлемой частью модернизации промышленной инфраструктуры. Так, благодаря полученному займу на 200 миллионов рублей от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, компания "Бакор" закупила аналитическое и исследовательское оборудование, завершив обновление оборудования собственного научно-исследовательского центра специальной керамики (НИЦ СК)", – сказал Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Так, предприятие приобрело сканирующий микроскоп с химическим анализом и возможностью увеличения в 350 тысяч раз, прибор для определения магнитных включений, порометр, дериватограф, дилатометр и другое исследовательское оборудование. Также добавилось оборудование для разработки новейших керамических изделий, в том числе - с помощью 3D-печати."Предприятие уделяет особое внимание модернизации и расширению производства, в чем особую поддержку оказал заем от города. Последняя разработка НИЦ СК – волокнистый керамический фильтрующий элемент для очистки высокотемпературных дымовых газов различных производств, обеспечивающий соответствие требованиям санитарных норм на выбросы промышленных предприятий. Фильтрующий элемент производится из отечественного сырья и материалов", – отметил заместитель гендиректора по инновационно-техническому развитию ООО "НТЦ "Бакор" Михаил Королев.Научно-исследовательский центр "Бакор" разрабатывает новые составы особостойких огнеупоров и фильтрующей керамики для собственного производства, а также проводит лабораторные анализы, в том числе официальные контрактные испытания для сторонних заказчиков.

https://ria.ru/20230324/moskva-1860262883.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав овчинский, москва