https://ria.ru/20230327/otkhody-1860936182.html

В Иркутской области проверят сброс отходов производства в реку

В Иркутской области проверят сброс отходов производства в реку - РИА Новости, 27.03.2023

В Иркутской области проверят сброс отходов производства в реку

В Жигаловском районе Приангарья начата доследственная проверка загрязнения реки отходами производства, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:08

2023-03-27T14:08

2023-03-27T14:08

происшествия

россия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 27 мар - РИА Новости. В Жигаловском районе Приангарья начата доследственная проверка загрязнения реки отходами производства, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "Следователями СК начата доследственная проверка по факту загрязнения реки в Жигаловском районе. В социальной сети было выявлено видеообращение, где житель Иркутской области сообщил о сбросе одним из предприятий в реку Орленга отходов производства", - говорится в публикации. Отмечается, что проведение проверки организовано по статье о загрязнении вод. Прокуратура контролирует ход расследования.

https://ria.ru/20221209/otkhody-1837577275.html

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происшествия, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)