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В Иркутской области проверят сброс отходов производства в реку - РИА Новости, 27.03.2023
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14:08 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/otkhody-1860936182.html
В Иркутской области проверят сброс отходов производства в реку
В Иркутской области проверят сброс отходов производства в реку - РИА Новости, 27.03.2023
В Иркутской области проверят сброс отходов производства в реку
В Жигаловском районе Приангарья начата доследственная проверка загрязнения реки отходами производства, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:08
2023-03-27T14:08
происшествия
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 27 мар - РИА Новости. В Жигаловском районе Приангарья начата доследственная проверка загрязнения реки отходами производства, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "Следователями СК начата доследственная проверка по факту загрязнения реки в Жигаловском районе. В социальной сети было выявлено видеообращение, где житель Иркутской области сообщил о сбросе одним из предприятий в реку Орленга отходов производства", - говорится в публикации. Отмечается, что проведение проверки организовано по статье о загрязнении вод. Прокуратура контролирует ход расследования.
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происшествия, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области проверят сброс отходов производства в реку

СУ СК по Иркутской области проверит сброс отходов производства в реку

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ИРКУТСК, 27 мар - РИА Новости. В Жигаловском районе Приангарья начата доследственная проверка загрязнения реки отходами производства, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
"Следователями СК начата доследственная проверка по факту загрязнения реки в Жигаловском районе. В социальной сети было выявлено видеообращение, где житель Иркутской области сообщил о сбросе одним из предприятий в реку Орленга отходов производства", - говорится в публикации.
Отмечается, что проведение проверки организовано по статье о загрязнении вод. Прокуратура контролирует ход расследования.
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