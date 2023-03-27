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В Иркутской области проверят сброс отходов производства в реку
В Иркутской области проверят сброс отходов производства в реку - РИА Новости, 27.03.2023
В Иркутской области проверят сброс отходов производства в реку
В Жигаловском районе Приангарья начата доследственная проверка загрязнения реки отходами производства, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:08
2023-03-27T14:08
2023-03-27T14:08
происшествия
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 27 мар - РИА Новости. В Жигаловском районе Приангарья начата доследственная проверка загрязнения реки отходами производства, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "Следователями СК начата доследственная проверка по факту загрязнения реки в Жигаловском районе. В социальной сети было выявлено видеообращение, где житель Иркутской области сообщил о сбросе одним из предприятий в реку Орленга отходов производства", - говорится в публикации. Отмечается, что проведение проверки организовано по статье о загрязнении вод. Прокуратура контролирует ход расследования.
https://ria.ru/20221209/otkhody-1837577275.html
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происшествия, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области проверят сброс отходов производства в реку
СУ СК по Иркутской области проверит сброс отходов производства в реку