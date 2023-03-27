https://ria.ru/20230327/oruzhie-1860954057.html
ЕС пообещал ответ на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии
ЕС пообещал ответ на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 27.03.2023
ЕС пообещал ответ на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии
Евросоюз учтет позицию Белоруссии по размещению тактического ядерного оружия на своей территории при подготовке новых санкций против этой страны, заявил... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:58
2023-03-27T14:58
2023-03-27T14:58
специальная военная операция на украине
белоруссия
россия
евросоюз
александр лукашенко
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Евросоюз учтет позицию Белоруссии по размещению тактического ядерного оружия на своей территории при подготовке новых санкций против этой страны, заявил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано. Он отвечал на вопрос о том, будет ли учтен этот вопрос при подготовке нового пакета санаций против Минска, которая ведется уже более месяца, но пока не увенчалась успехом. По словам Стано, "это было бы эскалацией и угрозой для европейской безопасности, это не останется без ответа государств-членов ЕС. Если это произойдет, то будут соответствующие последствия". Что касается содержания нового санкционного пакета, то представитель ЕС не стал комментировать этот вопрос, сославшись на конфиденциальность любых переговоров по будущим ограничительным мерам. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников. В результате, отметил российский президент, Москва и Минск договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".
https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860712677.html
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, россия, евросоюз, александр лукашенко, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Россия, Евросоюз, Александр Лукашенко, Владимир Путин
ЕС пообещал ответ на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии
Представитель ЕС Стано: размещение ядерного оружия в Белоруссии не останется без ответа
БРЮССЕЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Евросоюз учтет позицию Белоруссии по размещению тактического ядерного оружия на своей территории при подготовке новых санкций против этой страны, заявил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
Он отвечал на вопрос о том, будет ли учтен этот вопрос при подготовке нового пакета санаций против Минска, которая ведется уже более месяца, но пока не увенчалась успехом.
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"Решение по санкциям привязано к конкретным действиям. То есть, даже если раньше санкции уже обсуждались, то они будут адаптированы к развитию событий и эскалации", - сказал он.
По словам Стано, "это было бы эскалацией и угрозой для европейской безопасности, это не останется без ответа государств-членов ЕС. Если это произойдет, то будут соответствующие последствия".
Что касается содержания нового санкционного пакета, то представитель ЕС не стал комментировать этот вопрос, сославшись на конфиденциальность любых переговоров по будущим ограничительным мерам.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников. В результате, отметил российский президент, Москва и Минск договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".
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