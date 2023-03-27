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Песков: реакция Запада не повлияет на решение России по ядерному оружию - РИА Новости, 27.03.2023
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12:42 27.03.2023 (обновлено: 17:11 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/oruzhie-1860906971.html
Песков: реакция Запада не повлияет на решение России по ядерному оружию
Песков: реакция Запада не повлияет на решение России по ядерному оружию - РИА Новости, 27.03.2023
Песков: реакция Запада не повлияет на решение России по ядерному оружию
Реакция Запада не повлияет на планы России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:42
2023-03-27T17:11
россия
белоруссия
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Реакция Запада не повлияет на планы России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Планы России такая реакция, безусловно, поменять не может. Президент все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу, к этому добавить нечего", — сказал Песков журналистам, комментируя критику со стороны Запада планов России о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.В субботу президент Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров &lt;...&gt; на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230324/ssha-1860338190.html
https://ria.ru/20230327/kitay-1860857881.html
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россия, белоруссия, безопасность, дмитрий песков
Россия, Белоруссия, Безопасность, Дмитрий Песков
Песков: реакция Запада не повлияет на решение России по ядерному оружию

Песков отверг возможность отказа России от решения разместить ядерное оружие в Белоруссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя Администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя Администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя Администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Реакция Запада не повлияет на планы России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Планы России такая реакция, безусловно, поменять не может. Президент все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу, к этому добавить нечего", — сказал Песков журналистам, комментируя критику со стороны Запада планов России о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
США продолжают вмешательство во внутренние дела Белоруссии, заявил Песков
24 марта, 12:21
В субботу президент Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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Вчера, 10:54
 
РоссияБелоруссияБезопасностьДмитрий Песков
 
 
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