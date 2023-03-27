Песков: реакция Запада не повлияет на решение России по ядерному оружию
Песков отверг возможность отказа России от решения разместить ядерное оружие в Белоруссии
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя Администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя Администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Реакция Запада не повлияет на планы России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Планы России такая реакция, безусловно, поменять не может. Президент все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу, к этому добавить нечего", — сказал Песков журналистам, комментируя критику со стороны Запада планов России о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.
В субботу президент Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".