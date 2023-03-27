"Шор" обвинила власти Молдавии в нарушении фундаментальных прав оппозиции
Марина Таубер обвинила власти Молдавии в нарушении фундаментальных прав оппозиции
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Попытка запретить партии "Шор" пользоваться трибуной парламента Молдавии для заявлений нарушает фундаментальные права оппозиции, но не заставит ее замолчать, заявила вице-председатель политсилы Марина Таубер.
В пятницу Таубер заявила о готовящейся властями страны военной провокации у границ с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР). Спикер законодательного органа и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в ответ на это не исключил, что представителям оппозиционной партии "Шор" могут запретить делать заявления в здании парламента, поскольку они "дезинформируют население".
"Представители режима пытаются все больше и больше ограничивать фундаментальные права… Вскоре они попытаются запретить нам дышать, чтобы не мешать их воровству и некомпетентности, а также их воинственным планам. Но мы продолжим говорить правду – где угодно и при любых условиях", - говорится в комментарии Таубер, опубликованном на сайте партии "Шор".
По ее словам, подобные действия властей только подрывают доверие к руководству страны.
В конце мая прошлого года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".
Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами.
Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.