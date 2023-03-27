https://ria.ru/20230327/oppozitsiya-1860991060.html

"Шор" обвинила власти Молдавии в нарушении фундаментальных прав оппозиции

"Шор" обвинила власти Молдавии в нарушении фундаментальных прав оппозиции - РИА Новости, 27.03.2023

"Шор" обвинила власти Молдавии в нарушении фундаментальных прав оппозиции

Попытка запретить партии "Шор" пользоваться трибуной парламента Молдавии для заявлений нарушает фундаментальные права оппозиции, но не заставит ее замолчать,... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:28

2023-03-27T16:28

2023-03-27T16:28

в мире

тирасполь

молдавия

кишинев

игорь гросу

марина таубер

обсе

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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Попытка запретить партии "Шор" пользоваться трибуной парламента Молдавии для заявлений нарушает фундаментальные права оппозиции, но не заставит ее замолчать, заявила вице-председатель политсилы Марина Таубер. В пятницу Таубер заявила о готовящейся властями страны военной провокации у границ с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР). Спикер законодательного органа и глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в ответ на это не исключил, что представителям оппозиционной партии "Шор" могут запретить делать заявления в здании парламента, поскольку они "дезинформируют население". "Представители режима пытаются все больше и больше ограничивать фундаментальные права… Вскоре они попытаются запретить нам дышать, чтобы не мешать их воровству и некомпетентности, а также их воинственным планам. Но мы продолжим говорить правду – где угодно и при любых условиях", - говорится в комментарии Таубер, опубликованном на сайте партии "Шор". По ее словам, подобные действия властей только подрывают доверие к руководству страны. В конце мая прошлого года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого". Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.

https://ria.ru/20230325/dodon-1860599132.html

https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860296278.html

https://ria.ru/20230325/moldaviya-1860562836.html

тирасполь

молдавия

кишинев

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в мире, тирасполь, молдавия, кишинев, игорь гросу, марина таубер, обсе