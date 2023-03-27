Украинские войска признали почти полное окружение Артемовска
В ВСУ сообщили о практически полном окружении Артемовска и полукольце вокруг Авдеевки
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвтомобиль на дороге в окрестностях Артемовска
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Автомобиль на дороге в окрестностях Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские подразделения почти полностью окружили Артемовск, приводит слова бывшего командира роты батальона "Айдар"* Евгения Дикого издание "Страна.ua".
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"Если Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) сейчас где-то на четыре пятых в кольце, то Авдеевка — пока наполовину", — указано в публикации.
По его словам, российские военные значительно продвинулись в окрестностях Авдеевки.
"То есть они пытаются фактически повторить там то, что у них в Бахмутской операции является успешным: окружение и перерезка дорог", — заявил Дикий.
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Как сообщил накануне корреспондент РИА Новости, бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ).
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За него уже более полугода идут ожесточенные бои.
По последним данным, союзные силы освободили около 70 процентов города, им удалось перерезать или взять под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
Авдеевка — один из основных укрепрайонов на территории ДНР, который пока что остается под контролем Киева. Оттуда ВСУ постоянно обстреливают жилые дома в Донецке.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.