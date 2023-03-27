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Украинские войска признали почти полное окружение Артемовска - РИА Новости, 27.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 27.03.2023 (обновлено: 21:43 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/okruzhenie-1861035387.html
Украинские войска признали почти полное окружение Артемовска
Украинские войска признали почти полное окружение Артемовска - РИА Новости, 27.03.2023
Украинские войска признали почти полное окружение Артемовска
Российские подразделения почти полностью окружили Артемовск, приводит слова бывшего командира роты батальона "Айдар"* Евгения Дикого издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T18:27
2023-03-27T21:43
специальная военная операция на украине
авдеевка
артемовск
донбасс
вооруженные силы украины
горловка
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские подразделения почти полностью окружили Артемовск, приводит слова бывшего командира роты батальона "Айдар"* Евгения Дикого издание "Страна.ua".По его словам, российские военные значительно продвинулись в окрестностях Авдеевки."То есть они пытаются фактически повторить там то, что у них в Бахмутской операции является успешным: окружение и перерезка дорог", — заявил Дикий.Как сообщил накануне корреспондент РИА Новости, бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ).По последним данным, союзные силы освободили около 70 процентов города, им удалось перерезать или взять под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.Авдеевка — один из основных укрепрайонов на территории ДНР, который пока что остается под контролем Киева. Оттуда ВСУ постоянно обстреливают жилые дома в Донецке.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
авдеевка
артемовск
донбасс
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авдеевка, артемовск, донбасс, вооруженные силы украины, горловка
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Артемовск, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Горловка
Украинские войска признали почти полное окружение Артемовска

В ВСУ сообщили о практически полном окружении Артемовска и полукольце вокруг Авдеевки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвтомобиль на дороге в окрестностях Артемовска
Автомобиль на дороге в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Автомобиль на дороге в окрестностях Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские подразделения почти полностью окружили Артемовск, приводит слова бывшего командира роты батальона "Айдар"* Евгения Дикого издание "Страна.ua".
«

"Если Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) сейчас где-то на четыре пятых в кольце, то Авдеевка — пока наполовину", — указано в публикации.

По его словам, российские военные значительно продвинулись в окрестностях Авдеевки.
"То есть они пытаются фактически повторить там то, что у них в Бахмутской операции является успешным: окружение и перерезка дорог", — заявил Дикий.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Как сообщил накануне корреспондент РИА Новости, бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ).

Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За него уже более полугода идут ожесточенные бои.

По последним данным, союзные силы освободили около 70 процентов города, им удалось перерезать или взять под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
Авдеевка — один из основных укрепрайонов на территории ДНР, который пока что остается под контролем Киева. Оттуда ВСУ постоянно обстреливают жилые дома в Донецке.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:56
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаАртемовскДонбассВооруженные силы УкраиныГорловка
 
 
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