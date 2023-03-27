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Украинские войска признали почти полное окружение Артемовска

Украинские войска признали почти полное окружение Артемовска - РИА Новости, 27.03.2023

Украинские войска признали почти полное окружение Артемовска

Российские подразделения почти полностью окружили Артемовск, приводит слова бывшего командира роты батальона "Айдар"* Евгения Дикого издание "Страна.ua". РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T18:27

2023-03-27T18:27

2023-03-27T21:43

специальная военная операция на украине

авдеевка

артемовск

донбасс

вооруженные силы украины

горловка

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские подразделения почти полностью окружили Артемовск, приводит слова бывшего командира роты батальона "Айдар"* Евгения Дикого издание "Страна.ua".По его словам, российские военные значительно продвинулись в окрестностях Авдеевки."То есть они пытаются фактически повторить там то, что у них в Бахмутской операции является успешным: окружение и перерезка дорог", — заявил Дикий.Как сообщил накануне корреспондент РИА Новости, бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ).По последним данным, союзные силы освободили около 70 процентов города, им удалось перерезать или взять под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.Авдеевка — один из основных укрепрайонов на территории ДНР, который пока что остается под контролем Киева. Оттуда ВСУ постоянно обстреливают жилые дома в Донецке.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

авдеевка

артемовск

донбасс

горловка

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авдеевка, артемовск, донбасс, вооруженные силы украины, горловка