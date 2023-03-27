https://ria.ru/20230327/odnoklassniki-1860862934.html

Одноклассники подвели первые итоги программы монетизации авторов

Одноклассники подвели первые итоги программы монетизации авторов - РИА Новости, 27.03.2023

Одноклассники подвели первые итоги программы монетизации авторов

Одноклассники к своему 17-ти летию подводят первые итоги новых программ поддержки и монетизации авторов. С ноября 2022 года все авторы в ОК могут заработать на... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:07

2023-03-27T11:07

2023-03-27T11:07

одноклассники

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Одноклассники к своему 17-ти летию подводят первые итоги новых программ поддержки и монетизации авторов. С ноября 2022 года все авторы в ОК могут заработать на развитии своего блога – благодаря новым программам монетизации. Авторы в ОК могут зарабатывать на публикации видео и любом контенте, который пользователи видят в своей ленте. С теми авторами, которые участвуют в программах монетизации, ОК делятся выручкой от рекламы в видео или рядом с их публикациями в ленте. За первые месяцы действия монетизации к программам присоединились более 1000 авторов, групп и медиа с уникальным контентом. И уже сейчас наиболее успешные авторы зарабатывают более 100 тыс рублей в месяц только с помощью официальных инструментов соцсети. ОК продолжают регулярно принимать авторов в монетизацию. Новую заявку может отправить любой администратор группы, которая соответствует всем необходимым критериям. Благодаря новым программам монетизации авторы в ОК стали зарабатывать в два раза больше в сравнении с доходами от прежних партнерских программ. Общая сумма ежемесячных выплат авторам от ОК выросла год к году на 160%, средний доход одного автора в месяц — на 99%. Монетизация мотивирует авторов публиковать больше качественного и интересного контента в ОК. Например, авторы в программе монетизации видео публикуют длинные и короткие ролики в четыре раза чаще по сравнению с другими группами. В 2022 ОК представили новое позиционирование как платформы для хобби и инвестируют в уникальный контент об увлечениях – в том числе привлекают топовых блогеров рунета на платформу и поддерживают всех авторов, которые публикуют тематический контент. В программах монетизации ОК больше всего зарабатывают авторы с блогами о наиболее популярных увлечениях пользователей: путешествия, авто, кулинария, юмор, дом и сад. ОК также поддерживают активных авторов при помощи обновленных систем рекомендаций контента: алгоритмы соцсети предоставляют аудиторию как можно большему количеству авторов и тем самым увеличивают разнообразие контента на платформе. Сейчас уже почти половина ленты пользователей ОК (46%) – это контент групп, авторов и медиа. Благодаря этому растут и охваты создателей контента: в первом квартале 2023 года суммарные просмотры публикаций всех авторов и медиа в ОК выросли на 85% год к году.

https://ria.ru/20230228/odnoklassniki-1854860070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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