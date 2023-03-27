https://ria.ru/20230327/obstrel-1860989037.html

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 27.03.2023

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:24

2023-03-27T16:24

2023-03-27T16:31

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в 16.15 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка еще пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк