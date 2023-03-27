https://ria.ru/20230327/obstrel-1860944155.html
Украинские боевики обстреляли брянское фермерское хозяйство
Украинские боевики обстреляли брянское фермерское хозяйство - РИА Новости, 27.03.2023
Украинские боевики обстреляли брянское фермерское хозяйство
Фермерское хозяйство в селе Кистер Погарского района Брянской области попало под обстрел со стороны Украины, погибли 20 коров, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:31
2023-03-27T14:31
2023-03-27T14:31
брянская область
погарский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
украина
происшествия
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БРЯНСК, 27 мар – РИА Новости. Фермерское хозяйство в селе Кистер Погарского района Брянской области попало под обстрел со стороны Украины, погибли 20 коров, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. "Сегодня ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района. Под обстрел попало фермерское хозяйство. Пострадавших нет. Действия украинских националистов привели к гибели 20 голов дойного стада", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате атаки повреждения получила кровля коровников. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20230326/rozysk-1860788862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, погарский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина, происшествия
Брянская область, Погарский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия
Украинские боевики обстреляли брянское фермерское хозяйство
Украинские боевики обстреляли брянское фермерское хозяйство, погибли 20 коров