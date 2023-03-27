https://ria.ru/20230327/obstrel-1860944155.html

Украинские боевики обстреляли брянское фермерское хозяйство

Украинские боевики обстреляли брянское фермерское хозяйство - РИА Новости, 27.03.2023

Украинские боевики обстреляли брянское фермерское хозяйство

Фермерское хозяйство в селе Кистер Погарского района Брянской области попало под обстрел со стороны Украины, погибли 20 коров, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:31

2023-03-27T14:31

2023-03-27T14:31

брянская область

погарский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

украина

происшествия

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БРЯНСК, 27 мар – РИА Новости. Фермерское хозяйство в селе Кистер Погарского района Брянской области попало под обстрел со стороны Украины, погибли 20 коров, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. "Сегодня ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района. Под обстрел попало фермерское хозяйство. Пострадавших нет. Действия украинских националистов привели к гибели 20 голов дойного стада", - говорится в сообщении. Уточняется, что в результате атаки повреждения получила кровля коровников. На месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20230326/rozysk-1860788862.html

брянская область

погарский район

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Екатерина Зайцева

брянская область, погарский район, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина, происшествия