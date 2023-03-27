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Украинские войска обстреляли Лисичанск из артиллерии - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/obstrel-1860922243.html
Украинские войска обстреляли Лисичанск из артиллерии
Украинские войска обстреляли Лисичанск из артиллерии - РИА Новости, 27.03.2023
Украинские войска обстреляли Лисичанск из артиллерии
Украинские войска обстреляли город Лисичанск в Луганской Народной Республике, выпустив один снаряд калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:23
2023-03-27T13:23
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
лисичанск
украина
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Лисичанск в Луганской Народной Республике, выпустив один снаряд калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.55 (совпадает с мск) по населенному пункту Лисичанск (ЛНР) с применением артиллерийского орудия 155 мм (1 снаряд)", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230327/vsu-1860921087.html
луганская народная республика
лисичанск
украина
россия
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луганская народная республика, лисичанск, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Украина, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Лисичанск из артиллерии

Украинские войска обстреляли Лисичанск из артиллерии натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Лисичанск в Луганской Народной Республике, выпустив один снаряд калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.55 (совпадает с мск) по населенному пункту Лисичанск (ЛНР) с применением артиллерийского орудия 155 мм (1 снаряд)", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскУкраинаСЦККРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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