https://ria.ru/20230327/obstrel-1860922243.html

Украинские войска обстреляли Лисичанск из артиллерии

Украинские войска обстреляли Лисичанск из артиллерии - РИА Новости, 27.03.2023

Украинские войска обстреляли Лисичанск из артиллерии

Украинские войска обстреляли город Лисичанск в Луганской Народной Республике, выпустив один снаряд калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:23

2023-03-27T13:23

2023-03-27T13:23

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

лисичанск

украина

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Лисичанск в Луганской Народной Республике, выпустив один снаряд калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.55 (совпадает с мск) по населенному пункту Лисичанск (ЛНР) с применением артиллерийского орудия 155 мм (1 снаряд)", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230327/vsu-1860921087.html

луганская народная республика

лисичанск

украина

россия

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луганская народная республика, лисичанск, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины