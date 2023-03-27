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"Пока Украина тлеет". В ЕC выявили долгосрочную разрушительную проблему - РИА Новости, 27.03.2023
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05:50 27.03.2023 (обновлено: 09:38 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/oborona-1860811144.html
"Пока Украина тлеет". В ЕC выявили долгосрочную разрушительную проблему
"Пока Украина тлеет". В ЕC выявили долгосрочную разрушительную проблему - РИА Новости, 27.03.2023
"Пока Украина тлеет". В ЕC выявили долгосрочную разрушительную проблему
Страны Европы активно поддерживают Украину в военном плане, однако их собственный оборонный комплекс находится в плачевном состоянии, пишет The Washington Post. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T05:50
2023-03-27T09:38
в мире
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Страны Европы активно поддерживают Украину в военном плане, однако их собственный оборонный комплекс находится в плачевном состоянии, пишет The Washington Post.В статье также подчеркивается, что, согласно годовому отчету НАТО, опубликованному в прошлый вторник, наращивание военного потенциала США и их союзников проходит "очень вяло". Так, например, ни одна из крупнейших экономик блока не достигла поставленной девять лет назад цели альянса по выделению определенной суммы на оборону.Обозреватель считает, что некоторые решения западных лидеров, например, отправка танков или согласование нового пакета военной помощи Киеву на сумму 2,2 миллиарда долларов, отвечают "острой неотложной потребности", но этот процесс идет слишком медленно и неактивно. Кроме того, добавил автор, Европа чрезмерно зависима от "мускулов США".На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230326/evrosoyuz-1860715666.html
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в мире, цены на нефть, европа, сша, украина, нато
В мире, Цены на нефть, Европа, США, Украина, НАТО
"Пока Украина тлеет". В ЕC выявили долгосрочную разрушительную проблему

WP: Европа забыла о собственной оборонной промышленности, делая все для поддержки Киева

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Страны Европы активно поддерживают Украину в военном плане, однако их собственный оборонный комплекс находится в плачевном состоянии, пишет The Washington Post.
«

"Европа оставила без внимания разрушительную, долгосрочную проблему оборонной промышленности в большинстве стран союза, которая атрофировалась после распада Советского Союза более 30 лет назад и сегодня остается в бездействии", — отметил автор.

В статье также подчеркивается, что, согласно годовому отчету НАТО, опубликованному в прошлый вторник, наращивание военного потенциала США и их союзников проходит "очень вяло". Так, например, ни одна из крупнейших экономик блока не достигла поставленной девять лет назад цели альянса по выделению определенной суммы на оборону.
Обозреватель считает, что некоторые решения западных лидеров, например, отправка танков или согласование нового пакета военной помощи Киеву на сумму 2,2 миллиарда долларов, отвечают "острой неотложной потребности", но этот процесс идет слишком медленно и неактивно. Кроме того, добавил автор, Европа чрезмерно зависима от "мускулов США".
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