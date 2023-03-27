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Во Франции из-за забастовки сотрудников остановили работу крупнейшего НПЗ - РИА Новости, 27.03.2023
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15:40 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/npz-1860967551.html
Во Франции из-за забастовки сотрудников остановили работу крупнейшего НПЗ
Во Франции из-за забастовки сотрудников остановили работу крупнейшего НПЗ - РИА Новости, 27.03.2023
Во Франции из-за забастовки сотрудников остановили работу крупнейшего НПЗ
Работа крупнейшего во Франции нефтеперерабатывающего завода Гонфревиль-л'Орше, принадлежащего энергетической компании TotalEnergies, полностью остановлена из-за РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:40
2023-03-27T15:40
в мире
цены на нефть
иль-де-франс
франция
элизабет борн
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ПАРИЖ, 27 мар – РИА Новости. Работа крупнейшего во Франции нефтеперерабатывающего завода Гонфревиль-л'Орше, принадлежащего энергетической компании TotalEnergies, полностью остановлена из-за забастовки работников, выступающих против пенсионной реформы, сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании. Премьер-министр Франции Элизабет Борн ранее воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. "Представитель компании заявил, что нефтеперерабатывающий завод Гонфревиль TotalEnergies (с объемом переработки в) 240 тысяч баррелей в день, крупнейший нефтеперерабатывающий завод компании, был остановлен", - говорится в сообщении. Из-за забастовок по всей стране растет нехватка топлива на АЗС. Телеканал BFMTV сообщил в четверг со ссылкой на министерство энергетических преобразований, что снабжение керосином аэропортов в столичном регионе Иль-де-Франс становится критическим. С 7 марта во Франции начались бессрочные забастовки против пенсионной реформы. Они затронули практически все сектора экономики, включая энергетический. Забастовки проходят на французских АЭС, терминалах СПГ, а также нефтеперерабатывающих заводах.
https://ria.ru/20230323/zabastovka-1860144682.html
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в мире, цены на нефть, иль-де-франс, франция, элизабет борн
В мире, Цены на нефть, Иль-де-Франс, Франция, Элизабет Борн
Во Франции из-за забастовки сотрудников остановили работу крупнейшего НПЗ

Во Франции из-за забастовки работников остановили работу крупнейшего НПЗ Гонфревиль-л'Орше

© AFP 2023 / LOU BENOISTПолицейские возле нефтеперерабатывающего завода Gronfreville-l’Orcher во время забастовки сотрудников TotalEnergies
Полицейские возле нефтеперерабатывающего завода Gronfreville-l’Orcher во время забастовки сотрудников TotalEnergies - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AFP 2023 / LOU BENOIST
Полицейские возле нефтеперерабатывающего завода Gronfreville-l’Orcher во время забастовки сотрудников TotalEnergies. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 мар – РИА Новости. Работа крупнейшего во Франции нефтеперерабатывающего завода Гонфревиль-л'Орше, принадлежащего энергетической компании TotalEnergies, полностью остановлена из-за забастовки работников, выступающих против пенсионной реформы, сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн ранее воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.
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"Представитель компании заявил, что нефтеперерабатывающий завод Гонфревиль TotalEnergies (с объемом переработки в) 240 тысяч баррелей в день, крупнейший нефтеперерабатывающий завод компании, был остановлен", - говорится в сообщении.
Из-за забастовок по всей стране растет нехватка топлива на АЗС. Телеканал BFMTV сообщил в четверг со ссылкой на министерство энергетических преобразований, что снабжение керосином аэропортов в столичном регионе Иль-де-Франс становится критическим.
С 7 марта во Франции начались бессрочные забастовки против пенсионной реформы. Они затронули практически все сектора экономики, включая энергетический. Забастовки проходят на французских АЭС, терминалах СПГ, а также нефтеперерабатывающих заводах.
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