Во Франции из-за забастовки сотрудников остановили работу крупнейшего НПЗ
Во Франции из-за забастовки работников остановили работу крупнейшего НПЗ Гонфревиль-л'Орше
© AFP 2023 / LOU BENOISTПолицейские возле нефтеперерабатывающего завода Gronfreville-l’Orcher во время забастовки сотрудников TotalEnergies
Полицейские возле нефтеперерабатывающего завода Gronfreville-l’Orcher во время забастовки сотрудников TotalEnergies. Архивное фото
ПАРИЖ, 27 мар – РИА Новости. Работа крупнейшего во Франции нефтеперерабатывающего завода Гонфревиль-л'Орше, принадлежащего энергетической компании TotalEnergies, полностью остановлена из-за забастовки работников, выступающих против пенсионной реформы, сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн ранее воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.
"Представитель компании заявил, что нефтеперерабатывающий завод Гонфревиль TotalEnergies (с объемом переработки в) 240 тысяч баррелей в день, крупнейший нефтеперерабатывающий завод компании, был остановлен", - говорится в сообщении.
Из-за забастовок по всей стране растет нехватка топлива на АЗС. Телеканал BFMTV сообщил в четверг со ссылкой на министерство энергетических преобразований, что снабжение керосином аэропортов в столичном регионе Иль-де-Франс становится критическим.
С 7 марта во Франции начались бессрочные забастовки против пенсионной реформы. Они затронули практически все сектора экономики, включая энергетический. Забастовки проходят на французских АЭС, терминалах СПГ, а также нефтеперерабатывающих заводах.