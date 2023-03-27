https://ria.ru/20230327/netanyakhu-1860877921.html

Нетаньяху вновь отложил обращение к нации, пишут СМИ

Нетаньяху вновь отложил обращение к нации, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023

Нетаньяху вновь отложил обращение к нации, пишут СМИ

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху второй раз отложил на неопределенный срок обращение к нации после того, как министр юстиции и министр национальной... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:43

2023-03-27T11:43

2023-03-27T11:43

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху второй раз отложил на неопределенный срок обращение к нации после того, как министр юстиции и министр национальной безопасности Израиля пригрозили увольнением в случае остановки судебной реформы, сообщает израильский портал Haaretz. Ранее утром в понедельник израильские СМИ сообщили о том, что премьер намерен выступить с видеообращением после ночи беспрецедентных манифестаций на фоне отставки министра обороны Йоава Галланта, призвавшего приостановить судебную реформу. Многотысячные протесты против реформы юридической системы страны продолжаются в Израиле уже двенадцатую неделю. Предложенный пакет законов урежет полномочия Верховного суда, даст правительству контроль над назначением судей.

https://ria.ru/20230327/izrail-1860870734.html

израиль

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, биньямин нетаньяху