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Нетаньяху вновь отложил обращение к нации, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023
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11:43 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/netanyakhu-1860877921.html
Нетаньяху вновь отложил обращение к нации, пишут СМИ
Нетаньяху вновь отложил обращение к нации, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023
Нетаньяху вновь отложил обращение к нации, пишут СМИ
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху второй раз отложил на неопределенный срок обращение к нации после того, как министр юстиции и министр национальной... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:43
2023-03-27T11:43
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху второй раз отложил на неопределенный срок обращение к нации после того, как министр юстиции и министр национальной безопасности Израиля пригрозили увольнением в случае остановки судебной реформы, сообщает израильский портал Haaretz. Ранее утром в понедельник израильские СМИ сообщили о том, что премьер намерен выступить с видеообращением после ночи беспрецедентных манифестаций на фоне отставки министра обороны Йоава Галланта, призвавшего приостановить судебную реформу. Многотысячные протесты против реформы юридической системы страны продолжаются в Израиле уже двенадцатую неделю. Предложенный пакет законов урежет полномочия Верховного суда, даст правительству контроль над назначением судей.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху вновь отложил обращение к нации, пишут СМИ

Haaretz: Нетаньяху вновь отложил обращение к нации из-за угроз отставок ключевых министров

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху второй раз отложил на неопределенный срок обращение к нации после того, как министр юстиции и министр национальной безопасности Израиля пригрозили увольнением в случае остановки судебной реформы, сообщает израильский портал Haaretz.
Ранее утром в понедельник израильские СМИ сообщили о том, что премьер намерен выступить с видеообращением после ночи беспрецедентных манифестаций на фоне отставки министра обороны Йоава Галланта, призвавшего приостановить судебную реформу.
Многотысячные протесты против реформы юридической системы страны продолжаются в Израиле уже двенадцатую неделю. Предложенный пакет законов урежет полномочия Верховного суда, даст правительству контроль над назначением судей.
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