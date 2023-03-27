https://ria.ru/20230327/netanyakhu-1860828325.html

Адвокат Нетаньяху пригрозил отказаться защищать его в суде, пишут СМИ

Адвокат Нетаньяху пригрозил отказаться защищать его в суде, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023

Адвокат Нетаньяху пригрозил отказаться защищать его в суде, пишут СМИ

Адвокат премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Боаз Бен-Цур заявил, что не будет продолжать представлять интересы своего клиента в суде по "делу 4000" о... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:07

2023-03-27T09:07

2023-03-27T09:18

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Адвокат премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Боаз Бен-Цур заявил, что не будет продолжать представлять интересы своего клиента в суде по "делу 4000" о коррупции, если тот не остановит судебную реформу, сообщает газета Times of Israel. Ранее сообщалось, что самые серьезные обвинения Нетаньяху – в получении взятки – выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla! "Адвокат Боаз Бен Цур, один из ключевых членов команды правовой защиты премьер-министра Биньямина Нетаньяху, как сообщается, заявил премьеру, что не будет продолжать представлять его интересы по "делу 4000", если он не остановит судебную реформу", - говорится в сообщении издания. Многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху, проходят в Израиле и за его пределами 12-ю неделю подряд. Согласно оценке израильских СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие.

https://ria.ru/20230327/izrail-1860817240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, биньямин нетаньяху