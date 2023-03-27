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Адвокат Нетаньяху пригрозил отказаться защищать его в суде, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023
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09:07 27.03.2023 (обновлено: 09:18 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/netanyakhu-1860828325.html
Адвокат Нетаньяху пригрозил отказаться защищать его в суде, пишут СМИ
Адвокат Нетаньяху пригрозил отказаться защищать его в суде, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023
Адвокат Нетаньяху пригрозил отказаться защищать его в суде, пишут СМИ
Адвокат премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Боаз Бен-Цур заявил, что не будет продолжать представлять интересы своего клиента в суде по "делу 4000" о... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T09:07
2023-03-27T09:18
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Адвокат премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Боаз Бен-Цур заявил, что не будет продолжать представлять интересы своего клиента в суде по "делу 4000" о коррупции, если тот не остановит судебную реформу, сообщает газета Times of Israel. Ранее сообщалось, что самые серьезные обвинения Нетаньяху – в получении взятки – выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla! "Адвокат Боаз Бен Цур, один из ключевых членов команды правовой защиты премьер-министра Биньямина Нетаньяху, как сообщается, заявил премьеру, что не будет продолжать представлять его интересы по "делу 4000", если он не остановит судебную реформу", - говорится в сообщении издания. Многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху, проходят в Израиле и за его пределами 12-ю неделю подряд. Согласно оценке израильских СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Адвокат Нетаньяху пригрозил отказаться защищать его в суде, пишут СМИ

Times of Israel: адвокат Нетаньяху не будет защищать его в суде, если он продолжит реформу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Адвокат премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Боаз Бен-Цур заявил, что не будет продолжать представлять интересы своего клиента в суде по "делу 4000" о коррупции, если тот не остановит судебную реформу, сообщает газета Times of Israel.
Ранее сообщалось, что самые серьезные обвинения Нетаньяху – в получении взятки – выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!
"Адвокат Боаз Бен Цур, один из ключевых членов команды правовой защиты премьер-министра Биньямина Нетаньяху, как сообщается, заявил премьеру, что не будет продолжать представлять его интересы по "делу 4000", если он не остановит судебную реформу", - говорится в сообщении издания.
Многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху, проходят в Израиле и за его пределами 12-ю неделю подряд. Согласно оценке израильских СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли более 600 тысяч человек.
Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей, считают протестующие.
Президент Израиля Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Президент Израиля призвал остановить принятие судебной реформы
07:39
 
В миреИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
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