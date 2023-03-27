https://ria.ru/20230327/nastuplenie-1860904719.html
Премьер Польши заявил, что нельзя недооценивать российские силы на Украине
Премьер Польши заявил, что нельзя недооценивать российские силы на Украине - РИА Новости, 27.03.2023
Премьер Польши заявил, что нельзя недооценивать российские силы на Украине
Премьер Польши Матеуш Моравецкий, комментируя информацию о планах Киева начать наступление, заявил, что ситуация "будет очень тяжелой", призвал не недооценивать РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:37
2023-03-27T12:37
2023-03-27T12:37
в мире
польша
матеуш моравецкий
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий, комментируя информацию о планах Киева начать наступление, заявил, что ситуация "будет очень тяжелой", призвал не недооценивать силы РФ. Немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО ранее утверждала, что Киев готовит наступление, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье, цель - отрезать России наземное сообщение с Крымом. Газета Politico ранее сообщила, что США ожидают, что наступление Киева начнется к маю. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский ранее заявлял, что Киев скоро может перейти в наступление в районе Артемовска. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил в понедельник, что Киев отложил контрнаступление из-за нехватки вооружения, на планы также влияет ситуация на самых горячих направлениях фронта, таких как Артемовск, Авдеевка и Угледар, которые "сковывают" украинские войска. Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина пока не может начать контрнаступление, так как в ее армии наблюдается серьезная нехватка вооружения. По его словам, Киев "в настоящее время ожидает поставок вооружения от партнеров". Ситуацию на востоке страны он назвал "неблагоприятной".
https://ria.ru/20230323/vsu-1860152785.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, польша, матеуш моравецкий, украина, россия, ситуация в днр и лнр
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Польши заявил, что нельзя недооценивать российские силы на Украине
Премьер Польши Моравецкий, говоря о наступлении Киева, заявил, что ситуация будет тяжелой