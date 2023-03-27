https://ria.ru/20230327/narkotiki-1860931378.html

В Подмосковье изъяли почти 200 килограммов марихуаны

В Подмосковье изъяли почти 200 килограммов марихуаны - РИА Новости, 27.03.2023

В Подмосковье изъяли почти 200 килограммов марихуаны

Полицейские изъяли почти 200 килограммов марихауны с подпольной плантации в Подмосковье, подозреваемый в изготовлении наркотика арестован, сообщила официальный... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:55

2023-03-27T13:55

2023-03-27T13:55

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

азия

ирина волк

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Полицейские изъяли почти 200 килограммов марихауны с подпольной плантации в Подмосковье, подозреваемый в изготовлении наркотика арестован, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, гражданин одной из стран Азии с октября прошлого года нашел себе подработку в одном из мессенджеров. Неизвестный предложил ему выращивать коноплю и предоставил для этого помещение. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местоположение нелегальной плантации. В подвале здания обнаружено 530 кустов конопли, а также емкости с веществом растительного происхождения. На цокольном этаже располагалось оборудование: специальные лампы, система полива и вентиляция. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством каннабисом (марихуаной) общей массой более 190 килограммов",- сказала Волк. Уточняется, что подозреваемый в незаконном культивировании наркосодержащих растений и покушении на сбыт наркотиков арестован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 231 УК РФ.

https://ria.ru/20230306/zaderzhanie-1856244512.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, московская область (подмосковье), россия, азия, ирина волк