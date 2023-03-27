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В Подмосковье изъяли почти 200 килограммов марихуаны - РИА Новости, 27.03.2023
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13:55 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/narkotiki-1860931378.html
В Подмосковье изъяли почти 200 килограммов марихуаны
В Подмосковье изъяли почти 200 килограммов марихуаны - РИА Новости, 27.03.2023
В Подмосковье изъяли почти 200 килограммов марихуаны
Полицейские изъяли почти 200 килограммов марихауны с подпольной плантации в Подмосковье, подозреваемый в изготовлении наркотика арестован, сообщила официальный... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:55
2023-03-27T13:55
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
азия
ирина волк
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Полицейские изъяли почти 200 килограммов марихауны с подпольной плантации в Подмосковье, подозреваемый в изготовлении наркотика арестован, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, гражданин одной из стран Азии с октября прошлого года нашел себе подработку в одном из мессенджеров. Неизвестный предложил ему выращивать коноплю и предоставил для этого помещение. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местоположение нелегальной плантации. В подвале здания обнаружено 530 кустов конопли, а также емкости с веществом растительного происхождения. На цокольном этаже располагалось оборудование: специальные лампы, система полива и вентиляция. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством каннабисом (марихуаной) общей массой более 190 килограммов",- сказала Волк. Уточняется, что подозреваемый в незаконном культивировании наркосодержащих растений и покушении на сбыт наркотиков арестован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 231 УК РФ.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, азия, ирина волк
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Азия, Ирина Волк
В Подмосковье изъяли почти 200 килограммов марихуаны

В Подмосковье с подпольной плантации изъяли почти 200 килограммов марихуаны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Полицейские изъяли почти 200 килограммов марихауны с подпольной плантации в Подмосковье, подозреваемый в изготовлении наркотика арестован, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, гражданин одной из стран Азии с октября прошлого года нашел себе подработку в одном из мессенджеров. Неизвестный предложил ему выращивать коноплю и предоставил для этого помещение.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местоположение нелегальной плантации. В подвале здания обнаружено 530 кустов конопли, а также емкости с веществом растительного происхождения. На цокольном этаже располагалось оборудование: специальные лампы, система полива и вентиляция. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством каннабисом (марихуаной) общей массой более 190 килограммов",- сказала Волк.
Уточняется, что подозреваемый в незаконном культивировании наркосодержащих растений и покушении на сбыт наркотиков арестован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 231 УК РФ.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияАзияИрина Волк
 
 
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