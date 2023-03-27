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На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных - РИА Новости, 27.03.2023
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и одну самоходную гаубицу "Гвоздика",... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:22
2023-03-27T14:22
2023-03-27T14:23
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и одну самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и одна самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных
Минобороны: на Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных