https://ria.ru/20230327/napadenie-1860950504.html
В Окленде трансгендеры напали на участников акции в защиту прав женщин
В Окленде трансгендеры напали на участников акции в защиту прав женщин - РИА Новости, 27.03.2023
В Окленде трансгендеры напали на участников акции в защиту прав женщин
Сторонники защиты прав трансгендеров сорвали выступление британской активистки Келли-Джей Кин (Роузи Паркер) в Новой Зеландии, сообщила радиокомпания RNZ. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:47
2023-03-27T14:47
2023-03-27T16:09
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сторонники защиты прав трансгендеров сорвали выступление британской активистки Келли-Джей Кин (Роузи Паркер) в Новой Зеландии, сообщила радиокомпания RNZ.Джей Кин, позиционирующая себя как оппонент трансгендеров и защитница прав женщин, собиралась выступить в городе Окленд. Оппоненты, собравшиеся на месте митинга до ее появления, окружили женщину и не позволили ей добраться до сцены. Как написало издание Rebel News, основанное канадским правым активистом, бывшим юристом Эзрой Левантом, Келли-Джей Кин "облили и атаковали". На опубликованном RNZ видео заметно, что ей удалось выбраться из толпы только при помощи нескольких личных охранников. Кроме того, австралийский сетевой публицист Фернандо Рукшан опубликовал запись, на которой кулаками избивают пожилую женщину. Рядом находятся активисты с флагами ЛГБТ.Центральные СМИ Новой Зеландии обошли инцидент внимаем, сообщив лишь, что на Кин вылили литр томатного сока. Между тем инцидент в Окленде может негативно сказаться на туризме в Новой Зеландии — в соцсетях распространяются сообщения с хештегом #ShameOnNewZealand, в которых туристов призывают бойкотировать эту страну. Перед поездкой в Новую Зеландию акция с участием Келли-Джей Кин была сорвана в австралийском Мельбурне, где на ее митинге внезапно появилась группа молодых людей в черном, демонстрировавших нацистский салют в сторону трансгендеров. Официальные СМИ Австралии выступили с утверждением, что активистка была якобы заодно с нацистами, сама она заверяет, что появление чернорубашечников на ее митинге было специально подстроено.
https://ria.ru/20221129/ssha-1835004424.html
https://ria.ru/20230108/ssha-1843473730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая зеландия, окленд
В мире, Новая Зеландия, Окленд
В Окленде трансгендеры напали на участников акции в защиту прав женщин
Трансгендеры в новозеландском Окленде напали на участников акции в защиту прав женщин
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Сторонники защиты прав трансгендеров сорвали выступление британской активистки Келли-Джей Кин (Роузи Паркер) в Новой Зеландии, сообщила радиокомпания RNZ
.
Джей Кин, позиционирующая себя как оппонент трансгендеров и защитница прав женщин, собиралась выступить в городе Окленд. Оппоненты, собравшиеся на месте митинга до ее появления, окружили женщину и не позволили ей добраться до сцены.
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Как написало
издание Rebel News, основанное канадским правым активистом, бывшим юристом Эзрой Левантом, Келли-Джей Кин "облили и атаковали". На опубликованном RNZ видео заметно, что ей удалось выбраться из толпы только при помощи нескольких личных охранников.
Кроме того, австралийский сетевой публицист Фернандо Рукшан опубликовал запись, на которой кулаками избивают пожилую женщину. Рядом находятся активисты с флагами ЛГБТ.
Центральные СМИ Новой Зеландии обошли инцидент внимаем, сообщив лишь, что на Кин вылили литр томатного сока.
Между тем инцидент в Окленде может негативно сказаться на туризме в Новой Зеландии — в соцсетях распространяются сообщения с хештегом #ShameOnNewZealand, в которых туристов призывают бойкотировать эту страну.
Перед поездкой в Новую Зеландию акция с участием Келли-Джей Кин была сорвана в австралийском Мельбурне
, где на ее митинге внезапно появилась группа молодых людей в черном, демонстрировавших нацистский салют в сторону трансгендеров. Официальные СМИ Австралии
выступили с утверждением, что активистка была якобы заодно с нацистами, сама она заверяет, что появление чернорубашечников на ее митинге было специально подстроено.
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