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Поврежденный водопровод в Москве не повлиял на водоснабжение жителей - РИА Новости, 27.03.2023
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15:48 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/moskva-1860970089.html
Поврежденный водопровод в Москве не повлиял на водоснабжение жителей
Поврежденный водопровод в Москве не повлиял на водоснабжение жителей - РИА Новости, 27.03.2023
Поврежденный водопровод в Москве не повлиял на водоснабжение жителей
Инцидент с поврежденным водопроводом в центре Москвы не повлиял на водоснабжение жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Мосводоканал". РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:48
2023-03-27T15:48
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мосводоканал
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Инцидент с поврежденным водопроводом в центре Москвы не повлиял на водоснабжение жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Мосводоканал". Ранее в телеграм-каналах появилось видео, на котором видно как на проезжую часть из трубы фантаном бьет вода. Сообщалось, что инцидент якобы произошел на 2-ой Бауманской улице. "Неизвестными лицами был поврежден временный водопровод (байпас). Бригада АО "Мосводоканал" оперативно устранила повреждение. На водоснабжении абонентов инцидент не сказался", - рассказали в пресс-службе.
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москва, мосводоканал
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводоканал

Поврежденный водопровод в Москве не повлиял на водоснабжение жителей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНадпись "Мосводоканал" на куртке сотрудника
Надпись Мосводоканал на куртке сотрудника - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Надпись "Мосводоканал" на куртке сотрудника
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Инцидент с поврежденным водопроводом в центре Москвы не повлиял на водоснабжение жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Мосводоканал".
Ранее в телеграм-каналах появилось видео, на котором видно как на проезжую часть из трубы фантаном бьет вода. Сообщалось, что инцидент якобы произошел на 2-ой Бауманской улице.
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"Неизвестными лицами был поврежден временный водопровод (байпас). Бригада АО "Мосводоканал" оперативно устранила повреждение. На водоснабжении абонентов инцидент не сказался", - рассказали в пресс-службе.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводоканал
 
 
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