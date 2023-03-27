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Поврежденный водопровод в Москве не повлиял на водоснабжение жителей
Поврежденный водопровод в Москве не повлиял на водоснабжение жителей - РИА Новости, 27.03.2023
Поврежденный водопровод в Москве не повлиял на водоснабжение жителей
Инцидент с поврежденным водопроводом в центре Москвы не повлиял на водоснабжение жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Мосводоканал". РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:48
2023-03-27T15:48
2023-03-27T15:48
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мосводоканал
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Инцидент с поврежденным водопроводом в центре Москвы не повлиял на водоснабжение жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Мосводоканал". Ранее в телеграм-каналах появилось видео, на котором видно как на проезжую часть из трубы фантаном бьет вода. Сообщалось, что инцидент якобы произошел на 2-ой Бауманской улице. "Неизвестными лицами был поврежден временный водопровод (байпас). Бригада АО "Мосводоканал" оперативно устранила повреждение. На водоснабжении абонентов инцидент не сказался", - рассказали в пресс-службе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводоканал
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводоканал