https://ria.ru/20230327/moskva-1860970089.html

Поврежденный водопровод в Москве не повлиял на водоснабжение жителей

Поврежденный водопровод в Москве не повлиял на водоснабжение жителей - РИА Новости, 27.03.2023

Поврежденный водопровод в Москве не повлиял на водоснабжение жителей

Инцидент с поврежденным водопроводом в центре Москвы не повлиял на водоснабжение жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Мосводоканал". РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:48

2023-03-27T15:48

2023-03-27T15:48

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москва

мосводоканал

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Инцидент с поврежденным водопроводом в центре Москвы не повлиял на водоснабжение жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Мосводоканал". Ранее в телеграм-каналах появилось видео, на котором видно как на проезжую часть из трубы фантаном бьет вода. Сообщалось, что инцидент якобы произошел на 2-ой Бауманской улице. "Неизвестными лицами был поврежден временный водопровод (байпас). Бригада АО "Мосводоканал" оперативно устранила повреждение. На водоснабжении абонентов инцидент не сказался", - рассказали в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20230327/sortirovka-1860452780.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводоканал