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Ефимов: инвестор наладит в Москве выпуск противоопухолевых препаратов
Ефимов: инвестор наладит в Москве выпуск противоопухолевых препаратов - РИА Новости, 27.03.2023
Ефимов: инвестор наладит в Москве выпуск противоопухолевых препаратов
Столичные власти заключили с инвестором офсетный контракт, предполагающий создание на территории города производства противоопухолевых препаратов, сообщил... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:10
2023-03-27T10:10
2023-03-27T10:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Столичные власти заключили с инвестором офсетный контракт, предполагающий создание на территории города производства противоопухолевых препаратов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Вице-президент по связям с государственными органами компании "Фармасинтез" Олег Астафуров отметил, что победа в столичном аукционе позволит компании расширить географическое присутствие, повысить конкурентоспособность и одновременно создать новые рабочие места для жителей города. Кроме того, компания теперь сможет привлечь к разработке инновационных лекарств лучшие научные центры столицы.В настоящее время фармацевтические заводы "Фармасинтеза" находятся в пяти городах России – Санкт-Петербурге, Тюмени, Иркутске, Братске и Уссурийске. Там производят препараты широкого спектра для лечения и профилактики туберкулеза, сахарного диабета, ВИЧ, онкологии и различных инфекционных заболеваний.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), на данный момент городом уже заключено шесть офсетов на поставку лекарственных препаратов по более, чем 80 международным непатентованным наименованиям. Совокупный объем инвестиций в создание производств по этим контрактам достигнет 12,5 миллиарда рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Столичные власти заключили с инвестором офсетный контракт, предполагающий создание на территории города производства противоопухолевых препаратов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"После проведения открытого аукциона город заключил офсет с компанией "Фармасинтез", которая вложит 400 миллионов рублей в создание производства препаратов по семи международным непатентованным наименованиям и будет поставлять их для нужд столичной системы здравоохранения. Взамен город гарантирует закупку продукции в течение четырех лет на сумму 2,4 миллиарда рублей. Первые поставки ожидаются в 2026 году", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Вице-президент по связям с государственными органами компании "Фармасинтез" Олег Астафуров отметил, что победа в столичном аукционе позволит компании расширить географическое присутствие, повысить конкурентоспособность и одновременно создать новые рабочие места для жителей города. Кроме того, компания теперь сможет привлечь к разработке инновационных лекарств лучшие научные центры столицы.
В настоящее время фармацевтические заводы "Фармасинтеза" находятся в пяти городах России – Санкт-Петербурге, Тюмени, Иркутске, Братске и Уссурийске. Там производят препараты широкого спектра для лечения и профилактики туберкулеза, сахарного диабета, ВИЧ, онкологии и различных инфекционных заболеваний.
Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), на данный момент городом уже заключено шесть офсетов на поставку лекарственных препаратов по более, чем 80 международным непатентованным наименованиям. Совокупный объем инвестиций в создание производств по этим контрактам достигнет 12,5 миллиарда рублей.