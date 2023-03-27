https://ria.ru/20230327/moskva-1860843261.html

Ефимов: инвестор наладит в Москве выпуск противоопухолевых препаратов

Ефимов: инвестор наладит в Москве выпуск противоопухолевых препаратов - РИА Новости, 27.03.2023

Ефимов: инвестор наладит в Москве выпуск противоопухолевых препаратов

Столичные власти заключили с инвестором офсетный контракт, предполагающий создание на территории города производства противоопухолевых препаратов, сообщил... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:10

2023-03-27T10:10

2023-03-27T10:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Столичные власти заключили с инвестором офсетный контракт, предполагающий создание на территории города производства противоопухолевых препаратов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Вице-президент по связям с государственными органами компании "Фармасинтез" Олег Астафуров отметил, что победа в столичном аукционе позволит компании расширить географическое присутствие, повысить конкурентоспособность и одновременно создать новые рабочие места для жителей города. Кроме того, компания теперь сможет привлечь к разработке инновационных лекарств лучшие научные центры столицы.В настоящее время фармацевтические заводы "Фармасинтеза" находятся в пяти городах России – Санкт-Петербурге, Тюмени, Иркутске, Братске и Уссурийске. Там производят препараты широкого спектра для лечения и профилактики туберкулеза, сахарного диабета, ВИЧ, онкологии и различных инфекционных заболеваний.Как уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), на данный момент городом уже заключено шесть офсетов на поставку лекарственных препаратов по более, чем 80 международным непатентованным наименованиям. Совокупный объем инвестиций в создание производств по этим контрактам достигнет 12,5 миллиарда рублей.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)