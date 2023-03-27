https://ria.ru/20230327/moskva-1860828594.html

Ефимов: число активных проектов развития территорий в Москве достигло 26

Ефимов: число активных проектов развития территорий в Москве достигло 26 - РИА Новости, 27.03.2023

Ефимов: число активных проектов развития территорий в Москве достигло 26

Количество проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых инвесторы проводят редевелопмент бывших промзон и неэффективно используемых... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:10

2023-03-27T09:10

2023-03-27T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Количество проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых инвесторы проводят редевелопмент бывших промзон и неэффективно используемых участков, достигло 26, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ефимов добавил, что совокупные инвестиции в реализацию указанных проектов составят около 716 миллиардов рублей, а после завершения строительства город получит почти 90 тысяч рабочих мест.В сообщении уточняется, что для реорганизации 15 участков городские власти назначила городских операторов: Московский фонд реновации жилой застройки, казенное предприятие "Комплексное развитие территорий" и ОЭЗ "Технополис Москва". Еще 11 соглашений КРТ заключено с инвесторами: семь из них – правообладатели участков, еще четыре были определены по результатам торгов.По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, одним из основных принципов программы КРТ является сбалансированность застройки. Поэтому по активным проектам планируется возведение около 3,8 миллиона квадратных метров жилья (в том числе – по программе реновации), и примерно столько же социальных, деловых и промышленных объектов, среди которых школы, детские сады, спорткомплексы, а также учреждения культуры.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)