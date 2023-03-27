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Ефимов: число активных проектов развития территорий в Москве достигло 26
Ефимов: число активных проектов развития территорий в Москве достигло 26 - РИА Новости, 27.03.2023
Ефимов: число активных проектов развития территорий в Москве достигло 26
Количество проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых инвесторы проводят редевелопмент бывших промзон и неэффективно используемых... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T09:10
2023-03-27T09:10
2023-03-27T09:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Количество проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых инвесторы проводят редевелопмент бывших промзон и неэффективно используемых участков, достигло 26, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ефимов добавил, что совокупные инвестиции в реализацию указанных проектов составят около 716 миллиардов рублей, а после завершения строительства город получит почти 90 тысяч рабочих мест.В сообщении уточняется, что для реорганизации 15 участков городские власти назначила городских операторов: Московский фонд реновации жилой застройки, казенное предприятие "Комплексное развитие территорий" и ОЭЗ "Технополис Москва". Еще 11 соглашений КРТ заключено с инвесторами: семь из них – правообладатели участков, еще четыре были определены по результатам торгов.По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, одним из основных принципов программы КРТ является сбалансированность застройки. Поэтому по активным проектам планируется возведение около 3,8 миллиона квадратных метров жилья (в том числе – по программе реновации), и примерно столько же социальных, деловых и промышленных объектов, среди которых школы, детские сады, спорткомплексы, а также учреждения культуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Количество проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых инвесторы проводят редевелопмент бывших промзон и неэффективно используемых участков, достигло 26, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"Реорганизация бывших промзон и неэффективно используемых участков преобразит столичные районы. На месте старых и аварийных зданий появится современная застройка. Сейчас на площади свыше 370 гектаров активно реализуется уже 26 проектов КРТ, по которым в Москве планируется построить почти 7,7 миллиона квадратных метров различной недвижимости: жилье, объекты образования, спорта, а также офисы, торговые центры и производства", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов добавил, что совокупные инвестиции в реализацию указанных проектов составят около 716 миллиардов рублей, а после завершения строительства город получит почти 90 тысяч рабочих мест.
В сообщении уточняется, что для реорганизации 15 участков городские власти назначила городских операторов: Московский фонд реновации жилой застройки, казенное предприятие "Комплексное развитие территорий" и ОЭЗ "Технополис Москва". Еще 11 соглашений КРТ заключено с инвесторами: семь из них – правообладатели участков, еще четыре были определены по результатам торгов.
По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, одним из основных принципов программы КРТ является сбалансированность застройки. Поэтому по активным проектам планируется возведение около 3,8 миллиона квадратных метров жилья (в том числе – по программе реновации), и примерно столько же социальных, деловых и промышленных объектов, среди которых школы, детские сады, спорткомплексы, а также учреждения культуры.