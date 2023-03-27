https://ria.ru/20230327/moldaviya-1861063554.html

Додон спрогнозировал проигрыш Санду на будущих выборах Молдавии

Додон спрогнозировал проигрыш Санду на будущих выборах Молдавии - РИА Новости, 27.03.2023

Додон спрогнозировал проигрыш Санду на будущих выборах Молдавии

Большинство жителей Молдавии на следующих президентских выборах проголосуют против нынешней главы республики Майи Санду, заявил в понедельник в телеэфире... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T20:30

2023-03-27T20:30

2023-03-27T20:30

в мире

молдавия

игорь додон

майя санду

владимир плахотнюк

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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Большинство жителей Молдавии на следующих президентских выборах проголосуют против нынешней главы республики Майи Санду, заявил в понедельник в телеэфире почетный председатель партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон. Согласно данным опроса, проведенного в начале марта социологической компании IData рейтинг доверия Санду составляет 21,2%. По сравнению с ноябрем прошлого года, этот показатель упал на 14%. "Появляются в стране новые лидеры, их рейтинги растут. Рейтинг Санду, напротив, стремительно падает. Она теряет популярность. Через год, когда у нас пройдут выборы президента, избиратели, за кого бы они не голосовали, проголосуют против Санду", - сказал Додон в эфире кишиневского телеканала N4. Он ушел от прямого вопроса ведущего о намерении баллотироваться на предстоящих выборах. "Время покажет. Посмотрим. Мне нужно разобраться с уголовными делами, сфабрикованными против меня", - подчеркнул Додон. В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. В середине ноября коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде.

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html

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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, владимир плахотнюк