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В Крым перевезли медведей Балу и Потапа из брошенного зоопарка - РИА Новости, 27.03.2023
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Хорошие новости
 
21:40 27.03.2023 (обновлено: 22:46 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/medvedi-1861073857.html
В Крым перевезли медведей Балу и Потапа из брошенного зоопарка
В Крым перевезли медведей Балу и Потапа из брошенного зоопарка - РИА Новости, 27.03.2023
В Крым перевезли медведей Балу и Потапа из брошенного зоопарка
Двух медведей из брошенного зоопарка под Мариуполем тоже привезли в Крым, сообщил РИА Новости директор парка львов "Тайган" в Белогорском районе Олег Зубков. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T21:40
2023-03-27T22:46
хорошие новости
белогорский район
олег зубков
запорожская область
мариуполь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Двух медведей из брошенного зоопарка под Мариуполем тоже привезли в Крым, сообщил РИА Новости директор парка львов "Тайган" в Белогорском районе Олег Зубков. Ранее Зубков сообщал, что оказывает помощь зоопаркам Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса. Животных, которых там трудно прокормить, забирают на содержание в Крым. Всего их уже перевезено около сотни. "Мы привезли двух больших медведей из брошенного зоопарка под Мариуполем. Медведи уже находятся в вольерах. Все хорошо. Как раз кормим их. Они устали после дороги и практически не видели год людей, находясь в заброшенном зоопарке", — сказал РИА Новости Зубков. По его словам, медведи, которых зовут Балу и Потап, будут жить в "Тайгане". Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей, 40 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20230317/medved-1858470382.html
белогорский район
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белогорский район, олег зубков, запорожская область, мариуполь
Хорошие новости, Белогорский район, Олег Зубков, Запорожская область, Мариуполь
В Крым перевезли медведей Балу и Потапа из брошенного зоопарка

В Крым перевезли медведей Балу и Потапа из брошенного под Мариуполем зоопарка

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСафари-парк "Тайган" в Крыму
Сафари-парк Тайган в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сафари-парк "Тайган" в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Двух медведей из брошенного зоопарка под Мариуполем тоже привезли в Крым, сообщил РИА Новости директор парка львов "Тайган" в Белогорском районе Олег Зубков.
Ранее Зубков сообщал, что оказывает помощь зоопаркам Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса. Животных, которых там трудно прокормить, забирают на содержание в Крым. Всего их уже перевезено около сотни.
"Мы привезли двух больших медведей из брошенного зоопарка под Мариуполем. Медведи уже находятся в вольерах. Все хорошо. Как раз кормим их. Они устали после дороги и практически не видели год людей, находясь в заброшенном зоопарке", — сказал РИА Новости Зубков.
По его словам, медведи, которых зовут Балу и Потап, будут жить в "Тайгане".
Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей, 40 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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Хорошие новостиБелогорский районОлег ЗубковЗапорожская областьМариуполь
 
 
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