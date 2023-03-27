https://ria.ru/20230327/medvedi-1861073857.html
В Крым перевезли медведей Балу и Потапа из брошенного зоопарка
В Крым перевезли медведей Балу и Потапа из брошенного зоопарка - РИА Новости, 27.03.2023
В Крым перевезли медведей Балу и Потапа из брошенного зоопарка
Двух медведей из брошенного зоопарка под Мариуполем тоже привезли в Крым, сообщил РИА Новости директор парка львов "Тайган" в Белогорском районе Олег Зубков. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T21:40
2023-03-27T21:40
2023-03-27T22:46
хорошие новости
белогорский район
олег зубков
запорожская область
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752004259_0:71:3390:1978_1920x0_80_0_0_25923c9115085c255479fb8d4aef389d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Двух медведей из брошенного зоопарка под Мариуполем тоже привезли в Крым, сообщил РИА Новости директор парка львов "Тайган" в Белогорском районе Олег Зубков. Ранее Зубков сообщал, что оказывает помощь зоопаркам Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса. Животных, которых там трудно прокормить, забирают на содержание в Крым. Всего их уже перевезено около сотни. "Мы привезли двух больших медведей из брошенного зоопарка под Мариуполем. Медведи уже находятся в вольерах. Все хорошо. Как раз кормим их. Они устали после дороги и практически не видели год людей, находясь в заброшенном зоопарке", — сказал РИА Новости Зубков. По его словам, медведи, которых зовут Балу и Потап, будут жить в "Тайгане". Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей, 40 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20230317/medved-1858470382.html
белогорский район
запорожская область
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752004259_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_428e8cc6f165862f13c86914a1d4ccf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белогорский район, олег зубков, запорожская область, мариуполь
Хорошие новости, Белогорский район, Олег Зубков, Запорожская область, Мариуполь
В Крым перевезли медведей Балу и Потапа из брошенного зоопарка
В Крым перевезли медведей Балу и Потапа из брошенного под Мариуполем зоопарка