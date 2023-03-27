https://ria.ru/20230327/medvedi-1861073857.html

В Крым перевезли медведей Балу и Потапа из брошенного зоопарка

В Крым перевезли медведей Балу и Потапа из брошенного зоопарка - РИА Новости, 27.03.2023

В Крым перевезли медведей Балу и Потапа из брошенного зоопарка

Двух медведей из брошенного зоопарка под Мариуполем тоже привезли в Крым, сообщил РИА Новости директор парка львов "Тайган" в Белогорском районе Олег Зубков. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T21:40

2023-03-27T21:40

2023-03-27T22:46

хорошие новости

белогорский район

олег зубков

запорожская область

мариуполь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Двух медведей из брошенного зоопарка под Мариуполем тоже привезли в Крым, сообщил РИА Новости директор парка львов "Тайган" в Белогорском районе Олег Зубков. Ранее Зубков сообщал, что оказывает помощь зоопаркам Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса. Животных, которых там трудно прокормить, забирают на содержание в Крым. Всего их уже перевезено около сотни. "Мы привезли двух больших медведей из брошенного зоопарка под Мариуполем. Медведи уже находятся в вольерах. Все хорошо. Как раз кормим их. Они устали после дороги и практически не видели год людей, находясь в заброшенном зоопарке", — сказал РИА Новости Зубков. По его словам, медведи, которых зовут Балу и Потап, будут жить в "Тайгане". Сафари-парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей, 40 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20230317/medved-1858470382.html

белогорский район

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белогорский район, олег зубков, запорожская область, мариуполь