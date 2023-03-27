https://ria.ru/20230327/meditsina-1860947500.html

В Рязанской области выстраивается работа по всем направлениям в медицине

В Рязанской области выстраивается работа по всем направлениям в медицине - РИА Новости, 27.03.2023

В Рязанской области выстраивается работа по всем направлениям в медицине

В Рязанской области выстраивается работа по каждому направлению в сфере здравоохранения: для "скорых" закупается транспорт, переоснащается перинатальный центр,... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:40

2023-03-27T14:40

2023-03-27T14:40

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РЯЗАНЬ, 27 мар – РИА Новости. В Рязанской области выстраивается работа по каждому направлению в сфере здравоохранения: для "скорых" закупается транспорт, переоснащается перинатальный центр, запустили трехуровневую систему оказания онкологической помощи, сообщил губернатор Павел Малков. "Надо планомерно выстраивать всю систему оказания медпомощи: от диагностики и профилактики – до лечения и реабилитации... По каждому направлению мы уже с коллегами проанализировали ситуацию. Понимаем, как двигаться. Сделаны первые шаги, определены четкие планы", - сказал Малков в ходе отчета перед депутатами Рязанской областной думы, трансляция которого велась в социальных сетях. По словам губернатора, много вопросов вызывала служба скорой медицинской помощи. В конце прошлого года в районы передали 15 новых машин, еще 40 автомобилей - для первичной помощи. В ближайшее время еще 26 "скорых" будут переданы в районы, для Рязани закупят 10 машин. Изменения коснулись и акушерско-гинекологической помощи. Перинатальный центр теперь курирует оказание профильной медпомощи по всему региону. "Это реальная патронажная работа с первичками, раньше этого не было. Раньше каждый был сам по себе... Сам перинатальный центр серьезно переоснащаем, закупили новое высокотехнологичное оборудование. Начали делать сложные внутриутробные операции. Этого никогда у нас в области не было", - отметил Малков. Он добавил, что в регионе создали единый колл-центр для беременных, открыли отделение, где врачи ведут сложные случаи с риском невынашивания. "Результат – уже сейчас младенческая смертность снизилась с запредельных 10,4 промилле в середине прошлого года до 4,9 промилле... По каждому случаю младенческой смерти мне докладывают лично с полным разбором ситуации и с соответствующими выводами", - подчеркнул губернатор. Малков добавил, что в регионе запустили трехуровневую систему работы онкологической службы, в пяти межрайонных медцентрах открыты отделения амбулаторной онкопомощи, идет постоянное взаимодействие с диспансером, "решения по тактике лечения принимаются совместно и намного оперативнее".

https://ria.ru/20230327/podderzhka-1860925577.html

https://ria.ru/20230217/zdravookhranenie-1852758652.html

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рязанская область, рязань, павел малков, рязанская областная дума