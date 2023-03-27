Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области выстраивается работа по всем направлениям в медицине - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
 
14:40 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/meditsina-1860947500.html
В Рязанской области выстраивается работа по всем направлениям в медицине
В Рязанской области выстраивается работа по всем направлениям в медицине - РИА Новости, 27.03.2023
В Рязанской области выстраивается работа по всем направлениям в медицине
В Рязанской области выстраивается работа по каждому направлению в сфере здравоохранения: для "скорых" закупается транспорт, переоснащается перинатальный центр,... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:40
2023-03-27T14:40
рязанская область
рязанская область
рязань
павел малков
рязанская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787994231_0:0:2546:1433_1920x0_80_0_0_757385fd5e607dc568a89269f0b7d31b.jpg
РЯЗАНЬ, 27 мар – РИА Новости. В Рязанской области выстраивается работа по каждому направлению в сфере здравоохранения: для "скорых" закупается транспорт, переоснащается перинатальный центр, запустили трехуровневую систему оказания онкологической помощи, сообщил губернатор Павел Малков. "Надо планомерно выстраивать всю систему оказания медпомощи: от диагностики и профилактики – до лечения и реабилитации... По каждому направлению мы уже с коллегами проанализировали ситуацию. Понимаем, как двигаться. Сделаны первые шаги, определены четкие планы", - сказал Малков в ходе отчета перед депутатами Рязанской областной думы, трансляция которого велась в социальных сетях. По словам губернатора, много вопросов вызывала служба скорой медицинской помощи. В конце прошлого года в районы передали 15 новых машин, еще 40 автомобилей - для первичной помощи. В ближайшее время еще 26 "скорых" будут переданы в районы, для Рязани закупят 10 машин. Изменения коснулись и акушерско-гинекологической помощи. Перинатальный центр теперь курирует оказание профильной медпомощи по всему региону. "Это реальная патронажная работа с первичками, раньше этого не было. Раньше каждый был сам по себе... Сам перинатальный центр серьезно переоснащаем, закупили новое высокотехнологичное оборудование. Начали делать сложные внутриутробные операции. Этого никогда у нас в области не было", - отметил Малков. Он добавил, что в регионе создали единый колл-центр для беременных, открыли отделение, где врачи ведут сложные случаи с риском невынашивания. "Результат – уже сейчас младенческая смертность снизилась с запредельных 10,4 промилле в середине прошлого года до 4,9 промилле... По каждому случаю младенческой смерти мне докладывают лично с полным разбором ситуации и с соответствующими выводами", - подчеркнул губернатор. Малков добавил, что в регионе запустили трехуровневую систему работы онкологической службы, в пяти межрайонных медцентрах открыты отделения амбулаторной онкопомощи, идет постоянное взаимодействие с диспансером, "решения по тактике лечения принимаются совместно и намного оперативнее".
https://ria.ru/20230327/podderzhka-1860925577.html
https://ria.ru/20230217/zdravookhranenie-1852758652.html
рязанская область
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787994231_228:0:2428:1650_1920x0_80_0_0_73115eda8174f3884716412914f79865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязанская область, рязань, павел малков, рязанская областная дума
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Павел Малков, Рязанская областная Дума
В Рязанской области выстраивается работа по всем направлениям в медицине

Глава Рязанской области Малков: регион выстраивает работу по всем направлениям в медицине

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области
Перейти в медиабанк
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 27 мар – РИА Новости. В Рязанской области выстраивается работа по каждому направлению в сфере здравоохранения: для "скорых" закупается транспорт, переоснащается перинатальный центр, запустили трехуровневую систему оказания онкологической помощи, сообщил губернатор Павел Малков.
"Надо планомерно выстраивать всю систему оказания медпомощи: от диагностики и профилактики – до лечения и реабилитации... По каждому направлению мы уже с коллегами проанализировали ситуацию. Понимаем, как двигаться. Сделаны первые шаги, определены четкие планы", - сказал Малков в ходе отчета перед депутатами Рязанской областной думы, трансляция которого велась в социальных сетях.
Рязань. Вид на Успенский собор и колокольню. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Рязанская область получает беспрецедентную поддержку федерального центра
Вчера, 13:38
По словам губернатора, много вопросов вызывала служба скорой медицинской помощи. В конце прошлого года в районы передали 15 новых машин, еще 40 автомобилей - для первичной помощи. В ближайшее время еще 26 "скорых" будут переданы в районы, для Рязани закупят 10 машин.
Изменения коснулись и акушерско-гинекологической помощи. Перинатальный центр теперь курирует оказание профильной медпомощи по всему региону. "Это реальная патронажная работа с первичками, раньше этого не было. Раньше каждый был сам по себе... Сам перинатальный центр серьезно переоснащаем, закупили новое высокотехнологичное оборудование. Начали делать сложные внутриутробные операции. Этого никогда у нас в области не было", - отметил Малков.
Он добавил, что в регионе создали единый колл-центр для беременных, открыли отделение, где врачи ведут сложные случаи с риском невынашивания. "Результат – уже сейчас младенческая смертность снизилась с запредельных 10,4 промилле в середине прошлого года до 4,9 промилле... По каждому случаю младенческой смерти мне докладывают лично с полным разбором ситуации и с соответствующими выводами", - подчеркнул губернатор.
Малков добавил, что в регионе запустили трехуровневую систему работы онкологической службы, в пяти межрайонных медцентрах открыты отделения амбулаторной онкопомощи, идет постоянное взаимодействие с диспансером, "решения по тактике лечения принимаются совместно и намного оперативнее".
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Малков: система здравоохранения Рязанской области меняется
17 февраля, 18:37
 
Рязанская областьРязанская областьРязаньПавел МалковРязанская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала