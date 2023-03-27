https://ria.ru/20230327/lipetskaya_oblast-1861023027.html

Дни Липецкой области стартовали в Совете Федерации

Дни Липецкой области стартовали в Совете Федерации - РИА Новости, 27.03.2023

Дни Липецкой области стартовали в Совете Федерации

Дни Липецкой области стартовали в понедельник в Совете Федерации, липчане представят сенаторам достижения региона, а также важные социально-экономические... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:46

2023-03-27T17:46

2023-03-27T17:46

липецкая область

игорь артамонов

липецк

елец

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ЛИПЕЦК, 27 мар – РИА Новости. Дни Липецкой области стартовали в понедельник в Совете Федерации, липчане представят сенаторам достижения региона, а также важные социально-экономические проекты, нуждающиеся в господдержке, сообщил губернатор Игорь Артамонов, возглавляющий делегацию."Дни субъектов в Совете Федерации – это площадка, где мы можем представить возможности региона и заручиться поддержкой по ключевым направлениям развития", – сказал Артамонов.Он уточнил, что в числе приоритетных проектов – переселение граждан из аварийного жилья, модернизация детского оздоровительного лагеря "Прометей", реконструкция старого корпуса областного перинатального центра, строительство базы гребных видов спорта в Липецке.Реализацию этих и других проектов представители профильных региональных ведомств обсудят на расширенных заседаниях комитетов Совета Федерации. В частности, на заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Липецкая область представит проекты реконструкции очистных сооружений в Ельце и возможность стимулирования отрасли по переработке топинамбура путём субсидирования. На заседании комитета по экономической политике обсудят проект расширения федеральной трассы Р-119 Орёл-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов, реконструкцию аэропорта "Липецк" и строительство центра по подготовке инженеров машиностроительного кластера на территории ОЭЗ "Липецк".Кроме этого, по словам Артамонова, липецкая делегация поделится опытом снижения административной нагрузки на предпринимателей, развития института бизнес-кураторства.Доклад губернатора о социально-экономическом развитии Липецкой области и особых достижениях запланирован на 29 марта в ходе открытия в Совете Федерации выставки Липецкой области.

https://ria.ru/20230324/opoveschenie-1860401286.html

липецк

елец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк, елец