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Дни Липецкой области стартовали в Совете Федерации - РИА Новости, 27.03.2023
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Липецкая область
 
17:46 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/lipetskaya_oblast-1861023027.html
Дни Липецкой области стартовали в Совете Федерации
Дни Липецкой области стартовали в Совете Федерации - РИА Новости, 27.03.2023
Дни Липецкой области стартовали в Совете Федерации
Дни Липецкой области стартовали в понедельник в Совете Федерации, липчане представят сенаторам достижения региона, а также важные социально-экономические... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:46
2023-03-27T17:46
липецкая область
игорь артамонов
липецк
елец
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ЛИПЕЦК, 27 мар – РИА Новости. Дни Липецкой области стартовали в понедельник в Совете Федерации, липчане представят сенаторам достижения региона, а также важные социально-экономические проекты, нуждающиеся в господдержке, сообщил губернатор Игорь Артамонов, возглавляющий делегацию."Дни субъектов в Совете Федерации – это площадка, где мы можем представить возможности региона и заручиться поддержкой по ключевым направлениям развития", – сказал Артамонов.Он уточнил, что в числе приоритетных проектов – переселение граждан из аварийного жилья, модернизация детского оздоровительного лагеря "Прометей", реконструкция старого корпуса областного перинатального центра, строительство базы гребных видов спорта в Липецке.Реализацию этих и других проектов представители профильных региональных ведомств обсудят на расширенных заседаниях комитетов Совета Федерации. В частности, на заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Липецкая область представит проекты реконструкции очистных сооружений в Ельце и возможность стимулирования отрасли по переработке топинамбура путём субсидирования. На заседании комитета по экономической политике обсудят проект расширения федеральной трассы Р-119 Орёл-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов, реконструкцию аэропорта "Липецк" и строительство центра по подготовке инженеров машиностроительного кластера на территории ОЭЗ "Липецк".Кроме этого, по словам Артамонова, липецкая делегация поделится опытом снижения административной нагрузки на предпринимателей, развития института бизнес-кураторства.Доклад губернатора о социально-экономическом развитии Липецкой области и особых достижениях запланирован на 29 марта в ходе открытия в Совете Федерации выставки Липецкой области.
https://ria.ru/20230324/opoveschenie-1860401286.html
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игорь артамонов, липецк, елец
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк, Елец

Дни Липецкой области стартовали в Совете Федерации

© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 мар – РИА Новости. Дни Липецкой области стартовали в понедельник в Совете Федерации, липчане представят сенаторам достижения региона, а также важные социально-экономические проекты, нуждающиеся в господдержке, сообщил губернатор Игорь Артамонов, возглавляющий делегацию.
"Дни субъектов в Совете Федерации – это площадка, где мы можем представить возможности региона и заручиться поддержкой по ключевым направлениям развития", – сказал Артамонов.
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Он уточнил, что в числе приоритетных проектов – переселение граждан из аварийного жилья, модернизация детского оздоровительного лагеря "Прометей", реконструкция старого корпуса областного перинатального центра, строительство базы гребных видов спорта в Липецке.Реализацию этих и других проектов представители профильных региональных ведомств обсудят на расширенных заседаниях комитетов Совета Федерации.
В частности, на заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Липецкая область представит проекты реконструкции очистных сооружений в Ельце и возможность стимулирования отрасли по переработке топинамбура путём субсидирования. На заседании комитета по экономической политике обсудят проект расширения федеральной трассы Р-119 Орёл-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов, реконструкцию аэропорта "Липецк" и строительство центра по подготовке инженеров машиностроительного кластера на территории ОЭЗ "Липецк".
Кроме этого, по словам Артамонова, липецкая делегация поделится опытом снижения административной нагрузки на предпринимателей, развития института бизнес-кураторства.
Доклад губернатора о социально-экономическом развитии Липецкой области и особых достижениях запланирован на 29 марта в ходе открытия в Совете Федерации выставки Липецкой области.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкЕлец
 
 
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