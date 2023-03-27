https://ria.ru/20230327/lebedyan-1860848363.html

В липецкой Лебедяни устранили последствия паводка

В липецкой Лебедяни устранили последствия паводка - РИА Новости, 27.03.2023

В липецкой Лебедяни устранили последствия паводка

Последствия весеннего паводка в райцентре Лебедянь Липецкой области устранены, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам своей рабочей поездки в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:22

2023-03-27T10:22

2023-03-27T10:22

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 27 мар – РИА Новости. Последствия весеннего паводка в райцентре Лебедянь Липецкой области устранены, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам своей рабочей поездки в муниципалитет.Как рассказал губернатор, больше всего пострадал микрорайон машиностроителей. Максимальный уровень воды там доходил до 70 сантиметров. Затопленными оказались подвалы 10 многоэтажек. Однако коммунальные службы и спасатели быстро откачали воду."Важно, чтобы в подвалах не осталось сырости. Сейчас управляющие компании высушивают помещения с помощью опилок. После подвалы дезинфицируют. Поручил главе района держать эту работу на личном контроле", – пояснил Игорь Артамонов.Он уточнил, что всего в Лебедяни были подтоплены 22 улицы, 33 дома, из которых 18 многоквартирных. Менее чем за сутки подтопление ликвидировали, тепло- и электроснабжение в домах восстановили. В работах были задействованы 104 человека и 28 единиц техники.Игорь Артамонов особо отметил вклад в ликвидацию паводка 20 спасателей Лебедянского района, наградил их благодарственными грамотами и денежными премиями.

https://ria.ru/20230324/mosty-1860371521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов