https://ria.ru/20230327/lebedyan-1860848363.html
В липецкой Лебедяни устранили последствия паводка
В липецкой Лебедяни устранили последствия паводка - РИА Новости, 27.03.2023
В липецкой Лебедяни устранили последствия паводка
Последствия весеннего паводка в райцентре Лебедянь Липецкой области устранены, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам своей рабочей поездки в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:22
2023-03-27T10:22
2023-03-27T10:22
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 мар – РИА Новости. Последствия весеннего паводка в райцентре Лебедянь Липецкой области устранены, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам своей рабочей поездки в муниципалитет.Как рассказал губернатор, больше всего пострадал микрорайон машиностроителей. Максимальный уровень воды там доходил до 70 сантиметров. Затопленными оказались подвалы 10 многоэтажек. Однако коммунальные службы и спасатели быстро откачали воду."Важно, чтобы в подвалах не осталось сырости. Сейчас управляющие компании высушивают помещения с помощью опилок. После подвалы дезинфицируют. Поручил главе района держать эту работу на личном контроле", – пояснил Игорь Артамонов.Он уточнил, что всего в Лебедяни были подтоплены 22 улицы, 33 дома, из которых 18 многоквартирных. Менее чем за сутки подтопление ликвидировали, тепло- и электроснабжение в домах восстановили. В работах были задействованы 104 человека и 28 единиц техники.Игорь Артамонов особо отметил вклад в ликвидацию паводка 20 спасателей Лебедянского района, наградил их благодарственными грамотами и денежными премиями.
https://ria.ru/20230324/mosty-1860371521.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 27 мар – РИА Новости. Последствия весеннего паводка в райцентре Лебедянь Липецкой области устранены, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам своей рабочей поездки в муниципалитет.
Как рассказал губернатор, больше всего пострадал микрорайон машиностроителей. Максимальный уровень воды там доходил до 70 сантиметров. Затопленными оказались подвалы 10 многоэтажек. Однако коммунальные службы и спасатели быстро откачали воду.
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"Важно, чтобы в подвалах не осталось сырости. Сейчас управляющие компании высушивают помещения с помощью опилок. После подвалы дезинфицируют. Поручил главе района держать эту работу на личном контроле", – пояснил Игорь Артамонов.
Он уточнил, что всего в Лебедяни были подтоплены 22 улицы, 33 дома, из которых 18 многоквартирных. Менее чем за сутки подтопление ликвидировали, тепло- и электроснабжение в домах восстановили. В работах были задействованы 104 человека и 28 единиц техники.
Игорь Артамонов
особо отметил вклад в ликвидацию паводка 20 спасателей Лебедянского района, наградил их благодарственными грамотами и денежными премиями.