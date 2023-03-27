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Комиссия проверит более 700 музейных объектов в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 27.03.2023
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Религия
 
22:38 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/lavra-1861082648.html
Комиссия проверит более 700 музейных объектов в Киево-Печерской лавре
Комиссия проверит более 700 музейных объектов в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 27.03.2023
Комиссия проверит более 700 музейных объектов в Киево-Печерской лавре
Комиссия от министерства культуры Украины, которая 21 марта начала проверку "сохранности музейных экспонатов" на территории Киево-Печерской лавры канонической... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T22:38
2023-03-27T22:38
религия
украина
россия
александр ткаченко (протоиерей)
владимир зеленский
татьяна москалькова
обсе
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Комиссия от министерства культуры Украины, которая 21 марта начала проверку "сохранности музейных экспонатов" на территории Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ), осмотрит более 700 объектов, заявил в понедельник глава ведомства Александр Ткаченко. Ранее сообщалось, что комиссия до 15 мая должна предоставить отчетные документы по проверкам. "Нам надо проверить 700 плюс музейных объектов, которые находились в использовании представителей этой метрополии (Киево-Печерской лавры – ред.) и состоянии пещер, в ближайшее время мы сможем опубликовать этот результат", - сказал Ткаченко в эфире телеканала "Рада". Он добавил, что после проверок богослужения в храме, а также художественные акции на его территории будут продолжены. Что будет происходить после 29 марта, Ткаченко четкой информации не предоставил, сказал лишь "время покажет". Между тем, по словам министра, монахи уже сейчас выезжают их храма, постепенно вывозят вещи, "принадлежащие государству – это кулеры, столы, но они знают, что необходимо сделать для того, чтобы остаться в Лавре", - заявил он. В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты. Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
https://ria.ru/20230316/lavra-1858262648.html
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украина, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир зеленский, татьяна москалькова, обсе, православная церковь украины (пцу), оон, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Зеленский, Татьяна Москалькова, ОБСЕ, Православная церковь Украины (ПЦУ), ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Комиссия проверит более 700 музейных объектов в Киево-Печерской лавре

Комиссия от Минкульта Украины проверит более 700 музейных объектов в Киево-Печерской лавре

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Комиссия от министерства культуры Украины, которая 21 марта начала проверку "сохранности музейных экспонатов" на территории Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ), осмотрит более 700 объектов, заявил в понедельник глава ведомства Александр Ткаченко.
Ранее сообщалось, что комиссия до 15 мая должна предоставить отчетные документы по проверкам.
Вид на Киев из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
В УПЦ рассказали о "почерневших" крестах на храме Киево-Печерской лавры
16 марта, 12:34
"Нам надо проверить 700 плюс музейных объектов, которые находились в использовании представителей этой метрополии (Киево-Печерской лавры – ред.) и состоянии пещер, в ближайшее время мы сможем опубликовать этот результат", - сказал Ткаченко в эфире телеканала "Рада".
Он добавил, что после проверок богослужения в храме, а также художественные акции на его территории будут продолжены. Что будет происходить после 29 марта, Ткаченко четкой информации не предоставил, сказал лишь "время покажет".
Между тем, по словам министра, монахи уже сейчас выезжают их храма, постепенно вывозят вещи, "принадлежащие государству – это кулеры, столы, но они знают, что необходимо сделать для того, чтобы остаться в Лавре", - заявил он.
В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты.
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
В Австрии пришли в шок от решения Зеленского по УПЦ
13 марта, 12:57
 
РелигияУкраинаРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Владимир ЗеленскийТатьяна МоскальковаОБСЕПравославная церковь Украины (ПЦУ)ООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
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