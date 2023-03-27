https://ria.ru/20230327/laennek-1861047037.html

Росздравнадзор изучит обстоятельства смерти москвички от иммунных лекарств

Росздравнадзор изучит обстоятельства смерти москвички от иммунных лекарств - РИА Новости, 27.03.2023

Росздравнадзор изучит обстоятельства смерти москвички от иммунных лекарств

Территориальный орган Росздравнадзора изучит обстоятельства смерти девушки в Москве, которая скончалась после принятия лекарства "Лаеннек", сообщили РИА Новости РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:05

2023-03-27T19:05

2023-03-27T19:05

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора изучит обстоятельства смерти девушки в Москве, которая скончалась после принятия лекарства "Лаеннек", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее в СМИ появилась информация, что москвичка вместе со своим молодым человеком с целью повышения иммунитета принимали препарат "Лаеннек", после чего оба оказались в больнице, девушку спасти не удалось. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области изучит обстоятельства случившейся трагедии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221222/nana-1840462213.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия