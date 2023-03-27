https://ria.ru/20230327/laennek-1861047037.html
Росздравнадзор изучит обстоятельства смерти москвички от иммунных лекарств
Росздравнадзор изучит обстоятельства смерти москвички от иммунных лекарств - РИА Новости, 27.03.2023
Росздравнадзор изучит обстоятельства смерти москвички от иммунных лекарств
Территориальный орган Росздравнадзора изучит обстоятельства смерти девушки в Москве, которая скончалась после принятия лекарства "Лаеннек", сообщили РИА Новости РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:05
2023-03-27T19:05
2023-03-27T19:05
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора изучит обстоятельства смерти девушки в Москве, которая скончалась после принятия лекарства "Лаеннек", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее в СМИ появилась информация, что москвичка вместе со своим молодым человеком с целью повышения иммунитета принимали препарат "Лаеннек", после чего оба оказались в больнице, девушку спасти не удалось. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области изучит обстоятельства случившейся трагедии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221222/nana-1840462213.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия
Росздравнадзор изучит обстоятельства смерти москвички от иммунных лекарств
Росздравнадзор изучит обстоятельства смерти москвички после принятия препарата "Лаеннек"