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Росздравнадзор изучит обстоятельства смерти москвички от иммунных лекарств - РИА Новости, 27.03.2023
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19:05 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/laennek-1861047037.html
Росздравнадзор изучит обстоятельства смерти москвички от иммунных лекарств
Росздравнадзор изучит обстоятельства смерти москвички от иммунных лекарств - РИА Новости, 27.03.2023
Росздравнадзор изучит обстоятельства смерти москвички от иммунных лекарств
Территориальный орган Росздравнадзора изучит обстоятельства смерти девушки в Москве, которая скончалась после принятия лекарства "Лаеннек", сообщили РИА Новости РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T19:05
2023-03-27T19:05
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора изучит обстоятельства смерти девушки в Москве, которая скончалась после принятия лекарства "Лаеннек", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее в СМИ появилась информация, что москвичка вместе со своим молодым человеком с целью повышения иммунитета принимали препарат "Лаеннек", после чего оба оказались в больнице, девушку спасти не удалось. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области изучит обстоятельства случившейся трагедии", - говорится в сообщении.
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москва
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия
Росздравнадзор изучит обстоятельства смерти москвички от иммунных лекарств

Росздравнадзор изучит обстоятельства смерти москвички после принятия препарата "Лаеннек"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора изучит обстоятельства смерти девушки в Москве, которая скончалась после принятия лекарства "Лаеннек", сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация, что москвичка вместе со своим молодым человеком с целью повышения иммунитета принимали препарат "Лаеннек", после чего оба оказались в больнице, девушку спасти не удалось.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области изучит обстоятельства случившейся трагедии", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Россия
 
 
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