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В Красноярске спустя 22 года раскрыли убийство двух девушек - РИА Новости, 27.03.2023
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10:59 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/krasnoyarsk-1860859639.html
В Красноярске спустя 22 года раскрыли убийство двух девушек
В Красноярске спустя 22 года раскрыли убийство двух девушек - РИА Новости, 27.03.2023
В Красноярске спустя 22 года раскрыли убийство двух девушек
В Красноярске арестован мужчина, который обвиняется в убийстве девушек 16 и 17 лет, совершенном 22 года назад на севере края, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:59
2023-03-27T10:59
происшествия
красноярск
кодинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 27 мар – РИА Новости. В Красноярске арестован мужчина, который обвиняется в убийстве девушек 16 и 17 лет, совершенном 22 года назад на севере края, сообщает региональный главк СК РФ. Мать одной из пропавших девушек еще в июне 2000 года обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении своей несовершеннолетней дочери и ее подруги, проживавших в Кодинске. На момент исчезновения девушкам было 16 и 17 лет. Разыскать девушек или найти причастных к их исчезновению следствию по горячим следам не удалось. "В Красноярске задержан мужчина по подозрению в убийстве двух несовершеннолетних девушек, совершенном 22 года назад", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что обнаружение подозреваемого стало возможным благодаря работе следователей СК и полиции. Мужчина 41 года ранее проживал в Кодинске и сейчас является жителей Красноярска. На допросе он признался в убийстве девушек. По информации следователей, девушки пришли в гараж к подозреваемому в конце июня 2000 года и потребовали отдать долг. Так как денег у него не было, мужчина взял кувалду и нанес им несколько ударов по голове и телу, отчего они скончались. Он сбросил тела в глубокую яму рядом с гаражом и скрылся. Мужчине предъявлено обвинение по статье об убийстве двух лиц, он арестован.
https://ria.ru/20230327/blagoveschensk-1860815665.html
https://ria.ru/20230309/ubiystvo-1856809752.html
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происшествия, красноярск, кодинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Кодинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске спустя 22 года раскрыли убийство двух девушек

В Красноярске раскрыли убийство двух несовершеннолетних девушек, совершенное в 2000 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 27 мар – РИА Новости. В Красноярске арестован мужчина, который обвиняется в убийстве девушек 16 и 17 лет, совершенном 22 года назад на севере края, сообщает региональный главк СК РФ.
Мать одной из пропавших девушек еще в июне 2000 года обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении своей несовершеннолетней дочери и ее подруги, проживавших в Кодинске. На момент исчезновения девушкам было 16 и 17 лет. Разыскать девушек или найти причастных к их исчезновению следствию по горячим следам не удалось.
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"В Красноярске задержан мужчина по подозрению в убийстве двух несовершеннолетних девушек, совершенном 22 года назад", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что обнаружение подозреваемого стало возможным благодаря работе следователей СК и полиции. Мужчина 41 года ранее проживал в Кодинске и сейчас является жителей Красноярска. На допросе он признался в убийстве девушек. По информации следователей, девушки пришли в гараж к подозреваемому в конце июня 2000 года и потребовали отдать долг. Так как денег у него не было, мужчина взял кувалду и нанес им несколько ударов по голове и телу, отчего они скончались. Он сбросил тела в глубокую яму рядом с гаражом и скрылся.
Мужчине предъявлено обвинение по статье об убийстве двух лиц, он арестован.
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ПроисшествияКрасноярскКодинскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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