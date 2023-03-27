Афины не изменили своей позиции по непризнанию Косово
Президент Греции Сакелларопулу: страна не поменяла позицию по непризнанию Косово
Панорама города Признен, Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 мар - РИА Новости. Официальные Афины не меняют своей позиции по отказу от признания независимости самопровозглашенной республики Косово, но в вопросе отношений с Приштиной придерживаются прагматичного подхода, заявила в интервью президент Греции Катерина Сакелларопулу.
Греция наряду с Кипром, Румынией, Словакией и Испанией является государством ЕС, не признавшим независимость самопровозглашенного Косово. Вместе с тем, Афины и Приштина обмениваются визитами и сотрудничают в ограниченном формате. В 2021 году после приезда главы МИД Греции Никоса Дендиаса в Косово греческая канцелярия по экономическому сотрудничеству, открытая в 2019 году, повышена в статусе до канцелярии по связи, где косовары могут получить визы и решить другие консульские вопросы.
Глава греческого государства прибывает в понедельник в Сербию с трехдневным визитом.
"Позиция Греции, одной из редких членов ЕС, которые не признали провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косово, остается неизменной. В то же время Греция, при своей хорошо известной позиции по Косово, верна своей политике на Западных Балканах, следует прагматичному и конструктивному подходу в отношении Косово, цель которого - укрепление стабильности и надежности, как и всеобщее движение к ЕС с интеграцией всего региона, что является нашей стратегической целью", - заявила Сакелларопулу в интервью газете "Политика".
Переговоры президента Сербии Александра Вучича с "премьером" самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака 18 марта в Охриде были посвящены плану реализации европейско-американского предложения по урегулированию.
Президент Сербии, как и обещал, "ничего не подписал в Охриде". По его словам Белграду и Приштине на переговорах удалось достичь согласия лишь по нескольким пунктам, в том числе в вопросе пропавших без вести, но официальный Белград не поддержит вступление Косово в ООН и не признает его независимость.
Боррель ранее опубликовал полный текст европейского, поддержанного США предложения с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. Лайчак заявлял, что предложение принято сторонами и опубликовано, осталось утвердить программу его "полной реализации". По словам спецпредставителя ЕС, руководство союза и США также настаивают на формировании косовоалбанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года.