Рейтинг@Mail.ru
Афины не изменили своей позиции по непризнанию Косово - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/kosovo-1860964085.html
Афины не изменили своей позиции по непризнанию Косово
Афины не изменили своей позиции по непризнанию Косово - РИА Новости, 27.03.2023
Афины не изменили своей позиции по непризнанию Косово
Официальные Афины не меняют своей позиции по отказу от признания независимости самопровозглашенной республики Косово, но в вопросе отношений с Приштиной... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:32
2023-03-27T15:32
в мире
косово
греция
приштина
мирослав лайчак
никос дендиас
александр вучич
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148593/62/1485936218_0:488:5472:3566_1920x0_80_0_0_36152f779cf630b93cb2e33d89c1ae28.jpg
БЕЛГРАД, 27 мар - РИА Новости. Официальные Афины не меняют своей позиции по отказу от признания независимости самопровозглашенной республики Косово, но в вопросе отношений с Приштиной придерживаются прагматичного подхода, заявила в интервью президент Греции Катерина Сакелларопулу. Греция наряду с Кипром, Румынией, Словакией и Испанией является государством ЕС, не признавшим независимость самопровозглашенного Косово. Вместе с тем, Афины и Приштина обмениваются визитами и сотрудничают в ограниченном формате. В 2021 году после приезда главы МИД Греции Никоса Дендиаса в Косово греческая канцелярия по экономическому сотрудничеству, открытая в 2019 году, повышена в статусе до канцелярии по связи, где косовары могут получить визы и решить другие консульские вопросы. Глава греческого государства прибывает в понедельник в Сербию с трехдневным визитом. "Позиция Греции, одной из редких членов ЕС, которые не признали провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косово, остается неизменной. В то же время Греция, при своей хорошо известной позиции по Косово, верна своей политике на Западных Балканах, следует прагматичному и конструктивному подходу в отношении Косово, цель которого - укрепление стабильности и надежности, как и всеобщее движение к ЕС с интеграцией всего региона, что является нашей стратегической целью", - заявила Сакелларопулу в интервью газете "Политика". "В связи с этим, приветствуем прогресс, достигнутый на двух встречах в Брюсселе и Охриде, с соглашением, которое достигнуто сторонами, а также приложением по реализации. Греция готова поддержать Белград и Приштину на пути нормализации отношений", - указала греческий президент. Переговоры президента Сербии Александра Вучича с "премьером" самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака 18 марта в Охриде были посвящены плану реализации европейско-американского предложения по урегулированию. Президент Сербии, как и обещал, "ничего не подписал в Охриде". По его словам Белграду и Приштине на переговорах удалось достичь согласия лишь по нескольким пунктам, в том числе в вопросе пропавших без вести, но официальный Белград не поддержит вступление Косово в ООН и не признает его независимость. Боррель ранее опубликовал полный текст европейского, поддержанного США предложения с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. Лайчак заявлял, что предложение принято сторонами и опубликовано, осталось утвердить программу его "полной реализации". По словам спецпредставителя ЕС, руководство союза и США также настаивают на формировании косовоалбанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года.
https://ria.ru/20230325/protest-1860630331.html
https://ria.ru/20230324/vuchich-1860527000.html
косово
греция
приштина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148593/62/1485936218_469:0:5333:3648_1920x0_80_0_0_e27e0f911df3f7ad035c19d9ee47f262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, греция, приштина, мирослав лайчак, никос дендиас, александр вучич, оон, евросоюз
В мире, Косово, Греция, Приштина, Мирослав Лайчак, Никос Дендиас, Александр Вучич, ООН, Евросоюз
Афины не изменили своей позиции по непризнанию Косово

Президент Греции Сакелларопулу: страна не поменяла позицию по непризнанию Косово

© Fotolia / Brilliant EyeПанорама города Признен, Косово
Панорама города Признен, Косово - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Fotolia / Brilliant Eye
Панорама города Признен, Косово. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 27 мар - РИА Новости. Официальные Афины не меняют своей позиции по отказу от признания независимости самопровозглашенной республики Косово, но в вопросе отношений с Приштиной придерживаются прагматичного подхода, заявила в интервью президент Греции Катерина Сакелларопулу.
Греция наряду с Кипром, Румынией, Словакией и Испанией является государством ЕС, не признавшим независимость самопровозглашенного Косово. Вместе с тем, Афины и Приштина обмениваются визитами и сотрудничают в ограниченном формате. В 2021 году после приезда главы МИД Греции Никоса Дендиаса в Косово греческая канцелярия по экономическому сотрудничеству, открытая в 2019 году, повышена в статусе до канцелярии по связи, где косовары могут получить визы и решить другие консульские вопросы.
Сотрудники полиции Косово возле здания правительства в Приштине во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Протестующие в Приштине забросали шашками "правительство" Косово
25 марта, 18:54
Глава греческого государства прибывает в понедельник в Сербию с трехдневным визитом.
"Позиция Греции, одной из редких членов ЕС, которые не признали провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косово, остается неизменной. В то же время Греция, при своей хорошо известной позиции по Косово, верна своей политике на Западных Балканах, следует прагматичному и конструктивному подходу в отношении Косово, цель которого - укрепление стабильности и надежности, как и всеобщее движение к ЕС с интеграцией всего региона, что является нашей стратегической целью", - заявила Сакелларопулу в интервью газете "Политика".
"В связи с этим, приветствуем прогресс, достигнутый на двух встречах в Брюсселе и Охриде, с соглашением, которое достигнуто сторонами, а также приложением по реализации. Греция готова поддержать Белград и Приштину на пути нормализации отношений", - указала греческий президент.
Переговоры президента Сербии Александра Вучича с "премьером" самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака 18 марта в Охриде были посвящены плану реализации европейско-американского предложения по урегулированию.
Президент Сербии, как и обещал, "ничего не подписал в Охриде". По его словам Белграду и Приштине на переговорах удалось достичь согласия лишь по нескольким пунктам, в том числе в вопросе пропавших без вести, но официальный Белград не поддержит вступление Косово в ООН и не признает его независимость.
Боррель ранее опубликовал полный текст европейского, поддержанного США предложения с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. Лайчак заявлял, что предложение принято сторонами и опубликовано, осталось утвердить программу его "полной реализации". По словам спецпредставителя ЕС, руководство союза и США также настаивают на формировании косовоалбанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Вучич спросил у НАТО, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году
24 марта, 22:30
 
В миреКосовоГрецияПриштинаМирослав ЛайчакНикос ДендиасАлександр ВучичООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала