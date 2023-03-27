https://ria.ru/20230327/kosovo-1860964085.html

Афины не изменили своей позиции по непризнанию Косово

Афины не изменили своей позиции по непризнанию Косово - РИА Новости, 27.03.2023

Афины не изменили своей позиции по непризнанию Косово

Официальные Афины не меняют своей позиции по отказу от признания независимости самопровозглашенной республики Косово, но в вопросе отношений с Приштиной... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:32

2023-03-27T15:32

2023-03-27T15:32

в мире

косово

греция

приштина

мирослав лайчак

никос дендиас

александр вучич

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148593/62/1485936218_0:488:5472:3566_1920x0_80_0_0_36152f779cf630b93cb2e33d89c1ae28.jpg

БЕЛГРАД, 27 мар - РИА Новости. Официальные Афины не меняют своей позиции по отказу от признания независимости самопровозглашенной республики Косово, но в вопросе отношений с Приштиной придерживаются прагматичного подхода, заявила в интервью президент Греции Катерина Сакелларопулу. Греция наряду с Кипром, Румынией, Словакией и Испанией является государством ЕС, не признавшим независимость самопровозглашенного Косово. Вместе с тем, Афины и Приштина обмениваются визитами и сотрудничают в ограниченном формате. В 2021 году после приезда главы МИД Греции Никоса Дендиаса в Косово греческая канцелярия по экономическому сотрудничеству, открытая в 2019 году, повышена в статусе до канцелярии по связи, где косовары могут получить визы и решить другие консульские вопросы. Глава греческого государства прибывает в понедельник в Сербию с трехдневным визитом. "Позиция Греции, одной из редких членов ЕС, которые не признали провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косово, остается неизменной. В то же время Греция, при своей хорошо известной позиции по Косово, верна своей политике на Западных Балканах, следует прагматичному и конструктивному подходу в отношении Косово, цель которого - укрепление стабильности и надежности, как и всеобщее движение к ЕС с интеграцией всего региона, что является нашей стратегической целью", - заявила Сакелларопулу в интервью газете "Политика". "В связи с этим, приветствуем прогресс, достигнутый на двух встречах в Брюсселе и Охриде, с соглашением, которое достигнуто сторонами, а также приложением по реализации. Греция готова поддержать Белград и Приштину на пути нормализации отношений", - указала греческий президент. Переговоры президента Сербии Александра Вучича с "премьером" самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака 18 марта в Охриде были посвящены плану реализации европейско-американского предложения по урегулированию. Президент Сербии, как и обещал, "ничего не подписал в Охриде". По его словам Белграду и Приштине на переговорах удалось достичь согласия лишь по нескольким пунктам, в том числе в вопросе пропавших без вести, но официальный Белград не поддержит вступление Косово в ООН и не признает его независимость. Боррель ранее опубликовал полный текст европейского, поддержанного США предложения с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. Лайчак заявлял, что предложение принято сторонами и опубликовано, осталось утвердить программу его "полной реализации". По словам спецпредставителя ЕС, руководство союза и США также настаивают на формировании косовоалбанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае согласно Брюссельскому соглашению 2013 года.

https://ria.ru/20230325/protest-1860630331.html

https://ria.ru/20230324/vuchich-1860527000.html

косово

греция

приштина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, косово, греция, приштина, мирослав лайчак, никос дендиас, александр вучич, оон, евросоюз