https://ria.ru/20230327/koronavirus-1860862535.html
В России за сутки госпитализировали 602 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 602 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 27.03.2023
В России за сутки госпитализировали 602 пациента с COVID-19
Почти 9 тысяч новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умер 31 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:05
2023-03-27T11:05
2023-03-27T11:05
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Почти 9 тысяч новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умер 31 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 602 человека, на 22,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 21 субъекте, снижение - в 45 регионах, ситуация осталась без изменений в 19 субъектах. "Выздоровело за сутки 8 160 человек, или на 17,6% меньше в сравнении с 26 марта 2023 года. Выявлено 8 989 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 31 человек", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 6 и снизился на 3,2%. Рост числа госпитализаций произошел в 38 субъектах, в том числе в 18 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 53,9 и снизился на 5,4%. Рост заболеваемости отмечен в 22 субъектах, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по стране.
https://ria.ru/20230314/koronavirus-1857679031.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса, коронавирусы
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В России за сутки госпитализировали 602 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 8989 новых случаев COVID-19, умер 31 человек
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Почти 9 тысяч новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умер 31 человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 602 человека, на 22,6% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 21 субъекте, снижение - в 45 регионах, ситуация осталась без изменений в 19 субъектах.
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"Выздоровело за сутки 8 160 человек, или на 17,6% меньше в сравнении с 26 марта 2023 года. Выявлено 8 989 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 31 человек", - говорится в сообщении.
Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 6 и снизился на 3,2%. Рост числа госпитализаций произошел в 38 субъектах, в том числе в 18 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 53,9 и снизился на 5,4%. Рост заболеваемости отмечен в 22 субъектах, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по стране.