https://ria.ru/20230327/konyukhov-1861057358.html

Путин поздравил Конюхова с мировым рекордом по дальности перелета на шаре

Путин поздравил Конюхова с мировым рекордом по дальности перелета на шаре - РИА Новости, 27.03.2023

Путин поздравил Конюхова с мировым рекордом по дальности перелета на шаре

Президент России Владимир Путин поздравил путешественника Федора Конюхова с новым мировым рекордом по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:48

2023-03-27T19:48

2023-03-27T21:24

общество

россия

владимир путин

федор конюхов

русское географическое общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил путешественника Федора Конюхова с новым мировым рекордом по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре, отметив его стойкость и силу духа в противостоянии штормовым арктическим ветрам, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с новым мировым рекордом по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре. В суровых погодных условиях вы с Иваном Григорьевичем Меняйло уверенно преодолели сложнейший маршрут - более 2,5 тысячи километров над акваторией Баренцева и Карского морей. Ваша стойкость и сила духа в противостоянии штормовым арктическим ветрам восхищают, свидетельствуют о безграничных возможностях человека", - говорится в сообщении. Ранее Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на тепловом воздушном шаре, преодолев 2540 километров - вылетели из Кировска Мурманской области и приземлились в Хатанге Красноярского края. Это на 174 километра больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, который принадлежал японскому пилоту Мичио Канда. Путин подчеркнул, что свой рекорд член Русского географического общества Конюхов посвятил 20-летию создания Всероссийского движения "Детям России - образование, здоровье и духовность". Кроме того, глава государства убежден, что такие смелые, вдохновляющие экспедиции, как полет Конюхова, вносят значимый вклад в воспитание молодежи, в развитие замечательных традиций первопроходцев и исследователей, которыми всегда славилась наша страна. "Хочу искренне поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации этого масштабного, поистине уникального проекта. Желаю здоровья и всего самого доброго", - добавил президент.

https://ria.ru/20230317/aeroflot-1858523858.html

https://ria.ru/20230327/rosgvardiya-1860798108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, владимир путин, федор конюхов, русское географическое общество