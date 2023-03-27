Американский сенатор призвал тратить деньги на США, а не на Украину
Американский сенатор Хоули призвал администрацию тратить деньги на США, а не на Украину
© AP Photo / Charlie RiedelСенатор-республиканец Джош Хоули
© AP Photo / Charlie Riedel
Сенатор-республиканец Джош Хоули. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Джош Хоули призвал администрацию тратить деньги на США, а не на Украину.
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"Продолжение трат на Украину не отвечает интересам США", - заявил Хоули в колонке для Fox News.
Как заявил Хоули, отправленные Украине суммы - "умопомрачительны", согласованная конгрессом помощь многократно превосходит бюджеты некоторых штатов. Как заявил сенатор, "США нуждаются в этих ресурсах" для решения своих проблем, поэтому отправлять их Киеву - неправильно, помогать Украине должны европейские члены НАТО.
Хоули отметил, что администрация президента США Джо Байдена при этом не следит за распределением средств. "Это лишено смысла", - сказал сенатор, добавив, что не всегда ясно, достигают ли средства целей.
По его словам, часть американской помощи направляется непосредственно правительству Украины, хотя местных чиновников и уличали в коррупции. Хоули требует, чтобы на законодательном уровне конгресс определил ответственного за аудит всех средств, направляемых Киеву. "На данный момент каждый американский налогоплательщик вложился примерно по 750 долларов. Разве они не имеют права знать, куда идут эти средства?" - резюмировал сенатор.