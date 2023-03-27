https://ria.ru/20230327/khouli-1861056248.html

Американский сенатор призвал тратить деньги на США, а не на Украину

Американский сенатор призвал тратить деньги на США, а не на Украину - РИА Новости, 27.03.2023

Американский сенатор призвал тратить деньги на США, а не на Украину

Американский сенатор-республиканец Джош Хоули призвал администрацию тратить деньги на США, а не на Украину. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:40

2023-03-27T19:40

2023-03-27T19:41

в мире

украина

сша

джош хоули

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153225/27/1532252726_0:0:3339:1879_1920x0_80_0_0_b543014b3da20e62667d7f3af59b6713.jpg

ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Джош Хоули призвал администрацию тратить деньги на США, а не на Украину. Как заявил Хоули, отправленные Украине суммы - "умопомрачительны", согласованная конгрессом помощь многократно превосходит бюджеты некоторых штатов. Как заявил сенатор, "США нуждаются в этих ресурсах" для решения своих проблем, поэтому отправлять их Киеву - неправильно, помогать Украине должны европейские члены НАТО. Хоули отметил, что администрация президента США Джо Байдена при этом не следит за распределением средств. "Это лишено смысла", - сказал сенатор, добавив, что не всегда ясно, достигают ли средства целей. По его словам, часть американской помощи направляется непосредственно правительству Украины, хотя местных чиновников и уличали в коррупции. Хоули требует, чтобы на законодательном уровне конгресс определил ответственного за аудит всех средств, направляемых Киеву. "На данный момент каждый американский налогоплательщик вложился примерно по 750 долларов. Разве они не имеют права знать, куда идут эти средства?" - резюмировал сенатор.

https://ria.ru/20230327/ukraina-1861044297.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, сша, джош хоули